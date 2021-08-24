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Леонид Бараш

IBM и Токийский университет представляют квантовый компьютер

24 августа 2021 г., 18:05
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IBM и Токийский университет представили самый мощный квантовый компьютер в Японии в рамках своего продолжающегося сотрудничества по развитию квантовой науки, бизнеса и образования.

IBM Quantum System One теперь работает для исследователей как в научных учреждениях, так и на предприятиях Японии, и доступ к нему находится в ведении Токийского университета. Квантовый компьютер предлагает пользователям доступ к воспроизводимой и предсказуемой производительности высококачественных кубитов и высокоточной управляющей электроники с квантовыми ресурсами, тесно связанными с классической обработкой, чтобы пользователи могли безопасно запускать алгоритмы, требующие повторения квантовых схем, в облаке.

В 2020 году IBM и Токийский университет запустили Консорциум квантовых инноваций с целью стратегического ускорения исследований и разработок в области квантовых вычислений в Японии за счет объединения академических талантов из университетов страны, известных исследовательских ассоциаций и крупной промышленности. Помимо IBM и Токийского университета, членами являются DIC, Hitachi, JSR, Университет Кейо, Mitsubishi Chemical, Mizuho, MUFG, Sony, Sumitomo Mitsui Trust Bank, Toshiba, Toyota и Yokogawa. QIIC последовал за созданием IBM и Токийским университетом квантового партнерства между Японией и IBM в 2019 году.

Это вторая квантовая компьютерная система, которая будет построена за пределами Соединенных Штатов после недавнего открытия IBM Quantum System One в Германии под управлением Fraunhofer Geselleschaft, ведущего научно-исследовательского учреждения Германии.

«В быстро меняющейся области квантовой технологии чрезвычайно важно не только разрабатывать элементы и системы, связанные с квантовыми технологиями, но также способствовать развитию человеческих ресурсов следующего поколения для достижения продвинутой социальной реализации в глобальном масштабе, - сказал Теруо Фудзи (Teruo Fujii), президент Токийского университета. - Наш университет обладает обширной базой талантов в области исследования и всегда продвигал квантовое образование высокого уровня на уровне бакалавриата. Теперь мы продолжим совершенствовать разработку следующего поколения наборов навыков квантового естественного обучения, используя IBM Quantum System One».

IBM и Токийский университет представляют квантовый компьютер

IBM Quantum System One будет служить растущему сообществу квантовых компьютеров в области промышленных и научных исследований в Японии

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