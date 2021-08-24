IBM и Токийский университет представляют квантовый компьютер

24 августа 2021 г., 18:05

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IBM и Токийский университет представили самый мощный квантовый компьютер в Японии в рамках своего продолжающегося сотрудничества по развитию квантовой науки, бизнеса и образования.

IBM Quantum System One теперь работает для исследователей как в научных учреждениях, так и на предприятиях Японии, и доступ к нему находится в ведении Токийского университета. Квантовый компьютер предлагает пользователям доступ к воспроизводимой и предсказуемой производительности высококачественных кубитов и высокоточной управляющей электроники с квантовыми ресурсами, тесно связанными с классической обработкой, чтобы пользователи могли безопасно запускать алгоритмы, требующие повторения квантовых схем, в облаке.

В 2020 году IBM и Токийский университет запустили Консорциум квантовых инноваций с целью стратегического ускорения исследований и разработок в области квантовых вычислений в Японии за счет объединения академических талантов из университетов страны, известных исследовательских ассоциаций и крупной промышленности. Помимо IBM и Токийского университета, членами являются DIC, Hitachi, JSR, Университет Кейо, Mitsubishi Chemical, Mizuho, MUFG, Sony, Sumitomo Mitsui Trust Bank, Toshiba, Toyota и Yokogawa. QIIC последовал за созданием IBM и Токийским университетом квантового партнерства между Японией и IBM в 2019 году.

Это вторая квантовая компьютерная система, которая будет построена за пределами Соединенных Штатов после недавнего открытия IBM Quantum System One в Германии под управлением Fraunhofer Geselleschaft, ведущего научно-исследовательского учреждения Германии.

«В быстро меняющейся области квантовой технологии чрезвычайно важно не только разрабатывать элементы и системы, связанные с квантовыми технологиями, но также способствовать развитию человеческих ресурсов следующего поколения для достижения продвинутой социальной реализации в глобальном масштабе, - сказал Теруо Фудзи (Teruo Fujii), президент Токийского университета. - Наш университет обладает обширной базой талантов в области исследования и всегда продвигал квантовое образование высокого уровня на уровне бакалавриата. Теперь мы продолжим совершенствовать разработку следующего поколения наборов навыков квантового естественного обучения, используя IBM Quantum System One».

IBM Quantum System One будет служить растущему сообществу квантовых компьютеров в области промышленных и научных исследований в Японии

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