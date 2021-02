IBM: главный вызов для СЕО - управление специалистами, работающими без привязки к рабочему месту

16 февраля 2021 г., 12:35

Новое исследование IBM Institute for Business Value (IBV) показало, что для многих руководителей компаний и организаций со всего мира главный вызов на ближайшие годы заключается в управлении персоналом, работающим из любого местонахождения.



Наиболее успешные руководители — те, чьи компании вошли в первые 20% по темпам роста доходов (из числа участвовавших в исследовании) — называют в числе приоритетов развитие талантов сотрудников, технологий и партнерской сети. Именно это должно, по их мнению, помочь бизнесу успешно расти после окончания пандемии COVID-19.



В исследовании Find your essential («Раскрой свою суть») приняли участие 3 тыс. гендиректоров из 26 отраслей и почти 50 стран мира, включая страны Центральной и Восточной Европы. Исследование проводилось совместно с компанией Oxford Economics. Его результаты были сопоставлены с данными ежегодных опросов гендиректоров различных компаний и организаций, которые IBM проводит уже более 20 лет подряд.



Многие гендиректоры из стран Центральной и Восточной Европы отметили, что технологическая инфраструктура и перемены на рынках станут основными вызовами для их организаций в ближайшие два-три года. Кроме того, более 62% опрошенных назвали технологии, а 43% — законодательство в числе основных внешних сил, которые будут влиять на бизнес в среднесрочной перспективе.



«Пандемия COVID-19 заставила многих руководителей пересмотреть стратегии развития и ускорить переход на цифровые технологии, — заявил Вольфганг Вендт, генеральный директор IBM в странах Центральной и Восточной Европы. — Исследование IBV показало, что руководители из Центральной и Восточной Европы, как и из других стран мира, единодушны, когда их просят выделить передовые технологии, делающие бизнес более эффективным и более устойчивым перед лицом трудностей, которые вызвала пандемия во всех отраслях. Это интернет вещей, гибридные облака, искусственный интеллект и автоматизация».



Опрошенные директоры из разных стран мира считают, что облачные решения, ИИ, интернет вещей и роботизация процессов (RPA) войдут в число технологий, которые будут приносить пользу бизнесу в ближайшие несколько лет. В Центральной и Восточной Европе 83% опрошенных руководителей подтвердили, что интернет вещей приносит наибольший эффект, а за ним следуют облачные решения, искусственный интеллект и RPA.



По всему миру наиболее успешные руководители в два раза чаще называли внедрение технологий в числе вызовов современного бизнеса по сравнению с менее успешными руководителями. Успешные лидеры признают, что им важно быть на передовой развития технологий и соответствующим образом модернизировать фундамент бизнеса.



Успешные СЕО в два раза чаще, чем остальные, отмечали, что средства ИИ должны начать приносить заметные результаты в ближайшие два или три года. Аналитики IBM полагают, что руководители этой категории больше продвинулись в плане масштабного внедрения ИИ у себя в организации и чаще используют эту технологию в качестве основы для интеллектуальных рабочих процессов, а не в одиночных или разрозненных пилотных проектах.



Технологии на основе гибридной облачной инфраструктуры (ИИ, интернет вещей и автоматизация) могут сделать основные бизнес-процессы (цепочку поставок, финансовую деятельность, управление кадрами, снабжение) более гибкими и интеллектуальными, а значит, с их помощью можно будет повысить эффективность бизнеса в современных волатильных экономических условиях, а также получать в реальном времени кросс-функциональную аналитику.



Большинство лидеров, принявших участие в ежегодном исследовании IBM, указали, что приоритетом в 2020 году было обеспечение надлежащих условий труда для сотрудников, работающих удаленно. Половина директоров наиболее успешных компаний (и более половины директоров из стран Центральной и Восточной Европы) считают, что управление специалистами, работающими без привязки к рабочему месту, станет одним из главных вызовов на ближайшие несколько лет — и лишь четверть руководителей компаний из последних 20% по темпам роста доходов придерживаются такого же мнения.



Кроме того, 77% руководителей ведущих компаний (против 39% директоров остальных организаций) признали, что ставят во главу угла благополучие сотрудников, даже если это не лучшим образом сказывается на сиюминутных показателях бизнеса. Это говорит о том, что в успешных компаниях сейчас уделяют действительно много внимания человеческим ресурсам.



Смежный международный опрос потребителей, проведенный IBM, показал, что каждый четвертый сотрудник планирует сменить место работы в 2021 году, причем в качестве причины чаще всего называлась потребность в более гибком графике работы или возможность работать удаленно.



Гендиректоры наиболее успешных компаний также уделяют больше внимания взаимодействию с партнерами. 63% руководителей компаний-лидеров отметили, что партнерские отношения стали сильнее влиять на результативность бизнеса, и лишь около половины руководителей остальных компаний ответили так же. Опираясь на результаты исследования, аналитики IBM приходят к выводу, что руководители ведущих компаний сосредоточиваются на том, что получается у них лучше всего, а доступ к более широким идеям и инновациям обеспечивают за счет экосистемы партнеров.



Также IBM отмечает, что сейчас, когда многие лидеры ищут возможности для своих компаний по участию в решении взаимосвязанных глобальных проблем, таких как изменение климата, развитие партнерских экосистем может сыграть ключевую роль и привести к устойчивым изменениям.



По итогам исследования специалисты IBV составили рекомендации о том, как воспользоваться настоящим моментом и сместить фокус на то, что может оказаться важным для успеха компании: выбор гибких и масштабируемых платформ (таких как открытые гибридные облака), инвестирование в общее благополучие сотрудников и развитие партнерств, открытых для инноваций.

