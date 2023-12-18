IBM фактично поглинула Software AG за 2,3 млрд дол.

18 декабря 2023 г., 14:32

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IBM офіційно повідомила, що придбає платформи корпоративної інтеграції Software AG за 2,13 мільярда євро (2,33 мільярда доларів).



Мова йде про те, що IBM придбає платформи StreamSets та webMethods компанії Software AG. Ці два підрозділи утворили так званий «Super Ipaas» бізнес Software AG, який був запущений у такому вигляді у жовтні.



Оскільки організації продовжують прискорювати цифрову трансформацію, рішення для інтеграції додатків і даних є критично важливими елементами для модернізації додатків і ефективного розгортання штучного інтелекту на підприємстві. IBM відзначає, що StreamSets і webMethods є одними з технологічних лідерів в області інтеграції додатків, управління API та інтеграції даних. За прогнозами IDC, світовий ринок програмного забезпечення для інтеграції перевищить 18,0 млрд дол. у 2027 році при середньорічному темпі зростання (CAGR) 16,1%.



Відзначається. що StreamSets додасть можливості збору даних до watsonx, платформи штучного інтелекту та даних IBM, а webMethods надасть клієнтам та партнерам додаткові інструменти інтеграції та управління API для їхніх гібридних мультихмарних середовищ.



StreamSets - хмарна платформа DataOps та збору даних, яка дозволяє підприємствам забезпечити узгоджений доступ та доставку даних з широкого спектру джерел та типів даних. StreamSets також полегшує розробку інтелектуальних конвеєрів даних та отримання даних у режимі реального часу та пакетних даних.



webMethods - платформа інтеграції та управління API. Інтеграційна платформа, розгорнута як локально, так і в хмарі, пропонує інтеграцію B2B, керовану передачу файлів і надає сучасний API-шлюз для управління, моніторингу та монетизації API.



Особо підкреслюється, що платформа Super iPaaS від Software AG зростає, є прибутковою та має значний профіль постійного доходу. StreamSets та webMethods обслуговують понад 1 500 клієнтів по всьому світу.



«Разом з платформою штучного інтелекту та даних watsonx від IBM, а також продуктами для модернізації додатків, структури даних та автоматизації ІТ, StreamSets та webMethods допоможуть клієнтам розкрити весь потенціал їхніх додатків та даних. Ця потужна комбінація допомагає стимулювати інновації та готувати підприємства до впровадження штучного інтелекту, незалежно від того, де знаходяться додатки або дані, - заявив Роб Томас (Rob Thomas), старший віце-президент з програмного забезпечення та комерційний директор IBM. - Сьогоднішня новина надасть клієнтам і партнерам IBM одну з найсучасніших і всеосяжних платформ для інтеграції додатків і даних в галузі».



Очікуване придбання є продовженням більш ніж 20-річної співпраці між IBM та Software AG, і очікується, що StreamSets та webMethods посилять синергію з поточним портфоліо IBM, включаючи watsonx, Red Hat, продукти компанії для автоматизації ІТ, а також IBM Consulting. Крім того, очікується, що StreamSets та webMethods отримають вигоду від глобального масштабу IBM, яка працює у більш ніж 175 країнах світу.



«Можливість об’єднати команди StreamSets і webMethods разом з IBM для впровадження інновацій у створенні майбутнього гібридних хмарних рішень і рішень зі штучного інтелекту нового покоління для підприємств є унікальною», - зазначив Крістіан Лукас (Christian Lucas), голова наглядової ради Software AG.



Транзакція підлягає схваленню регуляторних органів і, як очікується, буде завершена в другому кварталі 2024 року.

Основним власником Software AG є приватна інвестиційна компанія Silver Lake, яка наразі володіє 93,3% акцій німецької софтверної компанії після кількамісячної боротьби за поглинання.



Reuters зазначає, що анонсована угода оцінила весь бізнес у 2,6 мільярда євро (2,84 мільярда доларів).

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