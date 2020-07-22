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IBM дополнила своё финансовое облако панелью управления безопасностью

22 июля 2020 г., 17:35
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IBM дополнила своё финансовое облако панелью управления безопасностью

Компания IBM сообщила о запуске встроенной панели управления безопасностью для своего публичного облака финансовых услуг. С её помощью предприятия смогут контролировать безопасность рабочих нагрузок и соблюдение нормативных требований.

Этот анонс стал частью более широких усилий IBM по совершенствованию защиты своего облака финансовых услуг, соблюдению регуляторных политик, требований отказоустойчивости и обеспечению превентивной безопасности для различных рабочих нагрузок и архитектур.

В рамках данной инициативы IBM на прошлой неделе объявила о покупке разработчика ПО для контроля состояния безопасности, Spanugo. Технологии Spanugo должны помочь клиентам публичного облака IBM выполнять аудит соответствия в реальном времени. Платформа Spanugo также применяется в гибридных облачных внедрениях.

Кроме того, IBM анонсировала, что несколько глобальных банков, включая крупный европейский банк BNP Paribas, присоединится к IBM Cloud for Financial Services в качестве ключевых банковских клиентов в Европе. Почти три десятка поставщиков ПО, таких как Adobe и VMware, войдут в число провайдеров, предлагающих свои технологические решения для этой облачной платформы.

Вместе с Bank of America, IBM объявила о доступности IBM Cloud Policy Framework for Financial Services, инструментальную среду для индустрии финансовых сервисов, предлагающую общие операционные критерии и оптимизированный контроль соответствия.

«Благодаря тому, что крупные финансовые институты и технологические партнеры присоединились к нашему облаку финансовых услуг, оно приобретает в индустрии и во всем мире репутацию корпоративного облака для всех строго регулируемых отраслей, включая финансовые услуги, здравоохранение, телекоммуникации, авиакомпании и многое другое, — сказал Говард Бовилл (Howard Boville), старший вице-президент IBM Cloud. — IBM создает платформу, цель которой состоит в том, чтобы финансовые учреждения могли удовлетворять свои нормативные требования, создавая при этом экосистему сотрудничества, помогающую банкам и их провайдерам уверенно осуществлять операции».


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