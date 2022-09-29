Хвиля дефіциту чипів відступає - зростання поставок Тор10 виробників впало до 3,9%

29 сентября 2022 г., 10:35

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Згідно з дослідженням TrendForce, через стійке ослаблення загального попиту на споживчу електроніку посилився тиск на запаси дистриб'юторів і брендів.



Хоча все ще спостерігаються спорадичні дефіцити окремих компонентів, з точки зору аналітиків вже офіційно опустилася завіса на дворічній хвилі дефіциту в цілому, і бренди поступово призупинили накопичення запасів у відповідь на зміну ринкової кон'юнктури.



Однак стабільний попит на автомобільну та промислову техніку є ключовим для підтримки триваючого зростання вартості напівпровідникового виробництва. У той же час, оскільки створення незначної кількості нових потужностей у ІІ кв. призвело до зростання відвантажень пластин і підвищення цін на певні види пластин, як наслідок виторг десяти найбільших підприємств досягла 33,20 млрд дол. Квартальне зростання впало до 3,9% на тлі ослаблення споживчого ринку.



На додаток до посилення серйозності початкової хвилі скорочення замовлень на LDDI/TDDI і TV SoC, скоротилися замовлення на модеми для смартфонів і периферійні ІС PMIC, споживчу електроніку PMIC, а також мікроконтролери середнього і низького класу, що скоротило завантаження потужностей виробників чипів. Однак очікується, що запуск нового iPhone підтримає певну кількість імпульсу для млявого ринку. Таким чином, очікується, що виручка десяти найбільших компаній в ІІІ кв. збереже тенденцію до зростання за рахунок дорогих процесів, а квартальні темпи зростання будуть дещо вищими, ніж у ІІ кв.



З наближенням хвилі корекції запасів напівпровідникові заводи несамовито мігрують виробничі потужності в сектори стабільного попиту, такі як автомобільне і промислове обладнання.



Завдяки високому попиту на високопродуктивні комп'ютери, IoT і автомобільні компоненти, TSMC отримала виручку в ІІ кв. в розмірі 18,15 млрд дол., але квартальні темпи зростання скоротилися до 3,5%. Оскільки Nvidia, AMD, Bitmain та інші клієнти з сегменту HPC продовжують нарощувати випуск своїх нових продуктів для більш просунутих вузлів, дохід 5/4-нм збільшився приблизно на 11,1% у порінянні з попереднім кварталом. Незважаючи на те, що попит на 7/6 нм був невизначеним через неясну кон'юнктуру ринку смартфонів середнього/низького класу і перегляд клієнтських замовлень, ці технологічні норми отримали більше замовлень від виробників високопродуктивних рішень. Дохід, отриманий цим підрозділом, збільшився на 2,8%.



Виробничі потужності Samsung з 7/6 нм технологічного процесу поступово переводяться на 5/4 нм технологічний процес, а продуктивність продовжує зростати, що дозволило збільшити виручку за ІІ кв. до 5,59 млрд дол., що на 4,9% більше, ніж у попередньому кварталі. У той же час, перший 3GAE техпроцес з використанням архітектури GAA був офіційно запущений в масове виробництво в кінці ІІ кв. До першої хвилі замовників увійшла китайська компанія PanSemi, що займається системами для видобутку криптовалют. Однак, через складний 3-нм техпроцес, налагодження виробництва з ним займе два квартали тому почне приносити дохід не раніше кінця 2022 року.



Нові виробничі потужності UMC з виробництва 28/22 нм були введені в експлуатацію у минулому кварталі, що сприяло зростанню загального обсягу відвантажень пластин і ASP. Частка доходу від цих норм зросла до 22%, а сумарний дохід за ІІ кв. досяг 2,45 млрд дол., що на 8,1% більше, ніж у попередньому кварталі, і є найвищим показником у першій десятці лідерів.



GlobalFoundries отримав вигоду від випуску невеликої кількості нових виробничих потужностей і гарантій довгострокових угод (LTA) на більшу частину своїх виробничих ліній. Виручка у ІІ кв. сягала 1,99 млрд дол., що на 2,7% більше, ніж у квартал тому. Варто відзначити, що за сприяння недавнього закону США CHIPS, Qualcomm, великий американський виробник, підписав новий контракт з GlobalFoundries на продовження періоду LTA до 2028 року зі значним збільшенням узгодженого обсягу, в основному виробництва трансиверів 5G і Wi-Fi7 по нормах 14/12 нм.



Виторг SMIC у ІІ кв. досяг 1,90 млрд дол., що на 3,3% більше, ніж у попередньому кварталі, в той час, як її частка виручки в секторі смартфонів впала до 25,4%. Сектор "розумного будинку" зберігає високі темпи зростання, а дохід від супутніх прикладних продуктів, таких як Wi-Fi, Bluetooth, PMIC і периферійні ІС MCU для мережевих і інтелектуальних пристроїв управління, збільшився приблизно на 23,4% кв/кв.



Шосту-восьму позиції займають Hua Hong Group, PSMC та VIS відповідно. За винятком PSMC, на зростання доходів інших операторів вплинули такі фактори, як збільшення середньої ціни реалізації та розширення виробництва, що призвело до незначного зростання доходів у ІІ кв. Що стосується PSMC, то виручка від виробництва за квартал склала 656 млн дол., що на 1,4% менше у квартальному порівнянні. Оскільки споживчі сегменти HV та CIS були серед першої хвилі замовлень на продукцію, переглянутих клієнтами, це відобразилося на операційних показниках кожної технологічної платформи, тоді як виручка від цих процесів знизилася. Обʼєми PMIC збільшилися приблизно на 22,6%, що свідчить про те, що певні продукти PMIC зберігають імпульс до зростання, а також демонструє стратегію PSMC, спрямовану на продовження переобладнання виробничих ліній на PMIC.



Nexchip ретельно розширювала свої виробничі потужності та різноманітність технологічних процесів та платформ, що сприяло загальному зростанню відвантаження пластин та збільшенню доходу. Виручка у ІІ кв. склала приблизно 463 млн дол., що на 4,5% більше, ніж у попередньому кварталі. Одночасно, на додаток до партнерства з SmartSens для розробки 90-нм CIS і постійного збільшення обсягів виробництва, компанія також співпрацювала з MediaTek для розробки 0,1Xмкм PMIC для смартфонів, що сприяло збільшенню доходу від бізнесу недрайверних ІС.



Tower не має короткострокових планів щодо значного розширення виробництва, а її дохід в основному був обумовлений ASP і оптимізацією асортименту продукції. Виторг у ІІ кв. досягла 426 млн дол., що на 1,2% більше, ніж у попередньому кварталі.

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