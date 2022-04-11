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Huawei виходить з ринку росії?

11 апреля 2022 г., 11:23
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Видання gizchina.com повідомило, що Huawei призупиняє роботу на російському ринку.

Як повідомляється спочатку в березні компанія вдвічі скоротила поставки своїх смартфонів до Росії, вважаючи, що вести бізнес тут у нинішній ситуації надзвичайно ризиковано.

Тепер вона має намір взагалі закрити свій російський офіс. Джерело видання каже, що компанія перестала приймати замовлення і готується закрити свій корпоративний офіс в росії, який займається телекомунікаційним і мережевим обладнанням. Китайські співробітники російського офісу та частина російських спеціалістів покинуть територію росії, а решта підуть у відпустку.

Фактично Huawei припинила укладання нових контрактів з російськими операторами зв'язку на поставку мережевого та серверного обладнання. В останні роки телекомунікаційні компанії росії активно переходили на рішення від Huawei. Зараз на обладнання китайського гіганта припадає близько 33% всіх базових станцій стільникового зв'язку, що працюють в росії, які також охоплюють цілі регіони. Відхід Huawei може негативно вплинути на підтримку та розвиток існуючих та майбутніх проектів.

Призупинення Huawei в росії пов’язане з санкціями, які були введені проти країни. Китайській компанії потрібен час, щоб для обходу санкцій знайти обхідні шляхи або треті країни, через які можна буде організувати постачання мережевого обладнання, що створено з використанням американських технологій.

Раніше регулятор у Сполучених Штатах видавав експортні ліцензії, що дозволяло міжнародним компаніям постачати обладнання для Huawei. Але враховуючи війну в Україні та діючі санкції, видачу ліцензій можуть припинити. Виходячи з поганого досвіду Huawei, бізнес якої сильно постраждав від санкцій США, навряд чи компанія захоче погіршити і без того складну ситуацію.

Наразі немає змін у сегменті споживчих товарів, до якого входять планшети, ноутбуки, смартфони та інші розумні гаджети. Але не виключено, що і тут робота буде на паузі, щоб не вступати в конфлікт із США та Європою.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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