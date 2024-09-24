Huawei відмовиться від Windows у своїх ПК на користь HarmonyOS вже найближчим часом

24 сентября 2024 г., 15:35

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Як повідомляє Huaweicentral, компанія Huawei, схоже, готова відмовитися від Windows для своїх ПК наступного покоління на користь системи HarmonyOS. Один з керівників компанії підтвердив, що нинішні ноутбуки можуть бути останніми в портфелі компанії, що працює на зовнішній операційній системі.

Юй Чендун (Yu Chengdong), голова споживчого бізнесу Huawei, під час інтерв'ю він заявив, що наступне покоління ПК Huawei буде випускатися з попередньо встановленим програмним забезпеченням HarmonyOS замість Windows.

Він зазначив, що Huawei змушена відмовитися від підтримки Windows у зв'язку із санкціями з боку США. Компанія потрапила до чорного списку у 2019 році.

Ю згадує, що Huawei вже давно почала зменшувати свою залежність від іноземних компонентів. Після санкцій компанія значно скоротила їх використання, а зараз працює над тим, щоб повністю їх замінити.

Huawei вже активно використовує HarmonyOS як операційну систему для різних пристроїв, але ніколи не встановлювала її на свої ПК.

Поки що незрозуміло, чи запустить китайський виробник HarmonyOS PC лише для домашнього ринку, чи й для світового ринку теж (так само, як планшети та годинники).

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