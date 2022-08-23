Huawei у партнерстві з Idriverplus розробляють платформу автономного водіння на процесорі Ascend

23 августа 2022 г., 17:25

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За заявою Huawei, нею підписано угоду про співпрацю з китайською робототехнічною компанією Idriverplus для розробки рішень автономного водіння на основі штучного інтелекту. Також вони мають намір спільно просувати локалізацію рішень автономного керування на основі процесора Huawei Ascend зі штучним інтелектом.



Зазначено, Idriverplus офіційно приєдналася до партнерської програми Huawei Ascend Wanli у липні 2022 року. Компанії спільно випустили рішення для безпілотного водіння, створене в Китаї. Засноване на базі процесора Huawei Ascend зі штучним інтелектом, рішення інтегрує програмне й апаратне забезпечення, розпізнаючи навколишні умови та виконуючи позиціювання, планування, керування, застосування алгоритмів автономного водіння, та отримання даних із датчиків та обчислювальних платформ. Майже 100% електронних компонентів цього рішення — місцевого виробництва. Рішення допоможе звільнити людей від виконання важких завдань, підтримуючи безпілотне водіння у небезпечних умовах.



Idriverplus працюватиме спільно з Huawei над подальшим створенням серійних автономних рішень для водіння, які більше відповідають місцевим дорожнім умовам і стандартам, що сприятиме розвитку інтелектуальної автомобільної промисловості у світі.

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