Huawei стала лідером «Магічного квадранта Gartner» 2024 року в сегменті інфраструктури дротових і бездротових локальних мереж підприємств 

13 июня 2024 г., 17:10

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Компанія Huawei стала лідером у «Магічному квадранті» Gartner 2024 року щодо дротової та бездротової LAN-інфраструктури підприємств.



«Діяльність Huawei є глобально різноманітною, з клієнтами з різних вертикалей та значним зростанням у Європі, на Близькому Сході та в Африці» - підкреслюється в дослідженні Gartner.



Зазначено, рішення CloudCampus від Huawei, яке отримало визнання, складається з комутаторів серії CloudEngine S, бездротових AP-карт AirEngine та додатків iMaster NCE, які широко зосереджені на вирішенні широкого спектра випадків використання. Серед сильних сторін Huawei дослідники Gartner відзначають потужний портфель продуктів та спрощену архітектуру:



«Huawei має надійний дротовий та бездротовий портфель продуктів, який постійно контролює підключення для підвищення продуктивності та стабільності. Платформа управління мережею iMaster NCE-Campus забезпечує орієнтовану на досвід дротову та бездротову локальну мережу та послуги з забезпечення мережі. Компанія представила конвергентну мережеву архітектуру кампусу, яка інтегрує можливості OT в традиційні корпоративні продукти та спрощує міграцію OT до IT», - йдеться у звіті.



Наразі галузевий ланцюжок Wi-Fi 7 став більш зрілим, ніж будь-коли. За загальним визнанням, 2024 рік стане першим роком для широкомасштабного розгортання цієї технології. Як лідер у галузі Wi-Fi 7, компанія входить до числа провідних розробників відповідного стандарту. У цьому році Huawei продовжить випуск 13 точок доступу Wi-Fi 7, які допоможуть підприємствам усіх розмірів створити провідну цифрову інфраструктуру і прискорити їхній цифровий та інтелектуальний шлях.



Крім того, що Huawei є провідним гравцем з технологічних стандартів Wi-Fi 7, компанія також демонструє лідерство в стандартах побудови мереж, орієнтованих на користувацький досвід. Зокрема, високоякісний 10-гігабітний CloudCampus компанії Huawei перетворює кампусні мережі з орієнтованих на підключення, на мережі, в основі побудови яких лежить користувацький досвід і зручність використання. Це перспективне рішення вирізняється трьома важливими новаціями: модернізованою бездротовою мережею, модернізованими застосунками та модернізованими показниками експлуатації та обслуговування (O&M).



Новітня технологія Wi-Fi 7 від Huawei виводить бездротові мережі на новий рівень. Протестована швидкість одного терміналу досягає рекордної позначки в 4,33 Гбіт/с, що вдвічі більше, ніж у Wi-Fi 6E. За допомогою Huawei Wi-Fi 7 можна завантажувати надвеликі файли за лічені секунди. Крім того, унікальна технологія конвергентного планування Huawei значно підвищує ефективність багатокористувацького паралелізму і дає змогу використовувати 30-канальний 4K VR-клас без ефектів запаморочення і заколисування. Ще одна унікальна технологія - Wi-Fi Shield, яка дозволяє повністю приховати сигнали Wi-Fi від неавторизованих користувачів, щоб вони не могли перехопити правдиві дані.



Унікальне для Huawei рішення для забезпечення якості роботи застосунків точно визначає 6000 типів застосунків і використовує технологію еластичного нарізання, щоб гарантувати, що ключові застосунки користуватимуться винятково швидкими смугами. Крім того, інноваційне рішення для забезпечення роботи VIP-користувачів надає доступ до ексклюзивних мережевих ресурсів, що означає відсутність погіршення або впливу на їх роботу.



Huawei посідає провідні позиції в запуску першої в галузі цифрової мапи мережі, що забезпечує видимість роботи на чотирьох рівнях (мережі, користувачів, терміналів і додатків). Це полегшує пошук першопричини одним клацанням миші та підвищує ефективність експлуатації в 10 разів. Ба більше, вона може передбачати припливи та відливи й автоматично рекомендувати оптимальний період енергоощадження, підвищуючи енергоефективність та заощаджуючи енергію на 30%.



У майбутньому компанія продовжить займатися технічними дослідженнями та інноваціями в галузі дротової та бездротової інфраструктури локальних мереж підприємств. Зокрема, Huawei буде і далі розширювати асортимент продуктів Wi-Fi 7 і впроваджувати інноваційні технології антен, щоб очолити тенденції розвитку мережевих технологій, сформувати майбутні корпоративні мережі та надати користувачам безпрецедентний досвід підключення.

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