Huawei представила линейку 5G-продуктов на базе многоантенной технологии

19 июля 2021 г., 11:45

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Компания Huawei в рамках участия во Всемирном конгрессе мобильных технологий MWC 2021 Barcelona представила 5G-продукты и решения, ориентированные на целевые сети 5G «1+N». Новые разработки компании призваны помочь внедрению многоканальных антенных технологий во всех диапазонах и сценариях использования, чтобы построить 5G-сети.

Заявленная производителем, как единственная в отрасли сверхширокополосная система 64T64R Massive MIMO 400 МГц поддерживает весь C-Band диапазон и позволяет операторам использовать широкий спектр только на одном модуле, чтобы сократить количество базовых станций. Продукт отличается большой емкостью и высокой пропускной способностью, поэтому один модуль может применяться несколькими операторами. Это позволяет преодолеть недостаточный спектр в случаях с одним оператором, значительно улучшает пользовательский опыт, а также существенно снижает углеродные выбросы и энергопотребление антенных модулей по сравнению с традиционными решениями.

Легкие базовые станции упрощают установку и занимают меньше места, что способствует снижению стоимости строительства. Решение Huawei Massive MIMO 64T64R заявлено, как самое легкое в отрасли: вес одного модуля составляет 19 кг. Новые продукты Huawei 64T могут транспортироваться и устанавливаться одним человеком, что гарантирует высокую производительность и повышает эффективность строительства.

Антенная система BladeAAU Huawei объединяет активные антенны с пассивными в одном корпусе, что нацеливает ее на сценарии установки на металлических столбах. Это оптимальный подход для преодоления сценариев ограниченного пространства, которые стали общей проблемой для операторов во всем мире. Технология BladeAAU упростила приобретение новых площадок и ускорила развертывание сетей 5G операторами Швейцарии. Благодаря поддержке более высокой монтажной высоты BladeAAU помогла операторам в Китае расширить зону покрытия 5G и улучшить пользовательский опыт.

Представленное Huawei решение BladeAAU Pro заявлено, как единственное в своем классе с поддержкой 64T и высокого уровня интеграции A+P. Активный модуль улучшен благодаря 64 каналам по сравнению с 32 в предыдущей модели. Решение имеет мощность в 320 Вт и поддержку 200 МГц, что обеспечивает операторам дополнительные преимущества для более высокой пропускной способности. Пассивный модуль также модифицирован. Характеристики порта обновлены до 2L6H, чтобы обеспечить полное покрытие в диапазоне ниже 3 ГГц.

Эффективное использование фрагментированного спектра ниже 3 ГГц стало настоящим вызовом для операторов во всем мире. В традиционных РЧ-решениях одна полоса соответствует одному модулю, что обостряет проблему недостаточного пространства для антенны, приводит к сложности выбора объекта и значительным затратам на развертывание и обслуживание. Huawei BladeRRU Pro является первым решением, объединяющим три низких и три средних диапазона, на две трети уменьшая необходимое количество FDD RRU (удаленный радиоблок) и повышая эффективность многополосного развертывания. Huawei предоставляет программное решение SingleCell для BladeRRU Pro, чтобы сделать возможной координацию между низкими и средними диапазонами, обеспечивая больше ресурсов для обслуживания низкочастотных абонентских терминалов, работающих на предельной границе сигнала от базовой станции. Коммерческое применение решения на разных объектах показывает, что SingleCell может почти вдвое превышать средние показатели для этих абонентских терминалов.

Хотя система Massive MIMO уже коммерчески внедрена в диапазонах частот TDD для обеспечения первоклассного опыта и высокой пропускной способности в 5G-сетях, FDD Massive MIMO имеет сбалансированные размеры, вес и производительность. Так, чтобы помочь операторам с ограниченным или отсутствующим диапазоном TDD, а также тем, кто стремится повысить пропускную способность, Huawei заявила о выпуске первых в отрасли коммерческих продуктов FDD Massive MIMO. Они сочетают инновационную конструкцию массива из мета-материала и технологию ультраминиатюрной фильтрации для предотвращения пассивной интермодуляции (PIM). Ширина FDD Massive MIMO составляет менее 500 мм, однако технические характеристики эквивалентны TDD Massive MIMO. Пропускная способность продукта в пять-шесть раз превышает 4T4R, обеспечивая в то же время высокие характеристики покрытия.

«Этой серией продуктов мы стремимся внедрить многоантенную технологию во всех сценариях и диапазонах. Эти продукты и решения уникальны, они помогут операторам эффективно разворачивать 5G-сети и будут обеспечивать первоклассный опыт пользования. Huawei будет сотрудничать с партнерами по всему миру, чтобы создавать 5G-преимущества и делиться ими со всеми», — прокомментировал Ян Чаобинь (Yang Chaobin), президент подразделения беспроводных сетевых решений Huawei.

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