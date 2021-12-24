Huawei представила электромобиль с запасом хода 1242 км

24 декабря 2021 г., 1:34

0

Tweet

На масштабном мероприятии Huawei анонсировала ряд новых продуктов и в частности свой первый электромобиль.



Опираясь на свой опыт в области ИКТ, компании намерена развивать экосистему умных автомобилей AITO.



AITO M5 - первый электрический внедорожник, по заявлению производителя должен установить новую планку в отрасли, предоставляя потребителям удобство передвижения практически во всех сферах их жизни, включая покупки, путешествия и работу.



Сообщается, что обладая колесной базой 2880 мм, AITO M5 достаточно компактен, но при этом обеспечивает достаточно места внутри автомобиля с минималистичным и достаточно практичным интерьером.



AITO M5 оснащен 10,4-дюймовым изогнутым ЖК-дисплеем, 15,6-дюймовым центральным экраном управления.



В M5 используется новая универсальная электрическая система HUAWEI DriveONE, обеспечивающая более длительный срок службы батареи и высокую производительность. Согласно лабораторным замерам, он может пройти до 1242 км за цикл CLTC, когда он полностью заряжен и заправлен, что почти покрывает расстояние от Пекина до Шанхая, поэтому пользователю больше не нужно беспокоиться о частой заправке при длительных путешествиях.



Автомобиль оснащен комбинацией из четырех приводов асинхронного двигателя переменного тока SEP165 и синхронного двигателя с постоянными магнитами HW150, которая обеспечивает ускорение от 0 до 100 км/ч всего за 4,4 секунды. Шасси из алюминиевого сплава и многорычажная подвеска с двойными поперечными рычагами позволяют машине сохранять хорошую устойчивость и комфорт даже при езде в экстремальных условиях.

Когда речь шла о запасе хода не зря было упомянуто "заправлен" - автомобиль оснащается помимо электротяги еще и четырехцилиндровым бензиновым двигателем 1,5 л)



AITO M5 также оснащен первой в истории HarmonyOS Smart Cockpit и объединяет новую панель быстрого доступа Smart Dock для отображения популярных сервисов, таких как навигация, музыка и состояние автомобиля. Размер и порядок карточек с сервисами можно регулировать, что позволяет пользователям настраивать свои собственные рабочие столы. Кроме того, быстрое имеется голосовое управление.



Отмечается, что HarmonyOS Smart Cockpit превращает автомобиль из обычного транспортного средства в суперустройство, которое позволяет взаимодействовать с интеллектуальными устройствами, такими как мобильные телефоны, устройства для умного дома, умные часы. Например, пользователи могут включать кондиционер и свет дома, возвращаясь с работы.



Как сообщает CNBC, продажи AITO M5 начнутся после 20 февраля, автомобиль будет предлагаться по цене 250000 юаней (около 39 тыс долл.).

Захист від DDoS-атак тепер можливий за передплатою