Huawei представила фітнес-браслет Band 7 та фітнес-датчик S-TAG

25 мая 2022 г., 15:05

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Компанія Huawei оголосила про випуск низки рішень, націлених на тих, хто стежить за своїм здоров'ям: фітнес-браслет Band 7 і фітнес-датчик S-TAG.



Huawei Band 7 володіє широким набором професійних функцій моніторингу параметрів організму та фітнес-тренувань. При цьому браслет важить 16 г при максимальній товщині менше ніж 10 мм. AMOLED-екран моделі займає 64,88% передньої поверхні корпусу і має роздільну здатність 194×368.



У Huawei Band 7 доступні три режими зображення циферблата, включаючи режим «завжди на екрані», режим з показом однієї з восьми фаз місяця і часу сходу і заходу сонця, припливів і відливів, а також 4000 тем оформлення з можливістю підібрати індивідуальний колір циферблату.



Нова система вимірювання параметрів бігу Running Ability Index (RAI) дозволяє оцінювати спортивну форму та відстежувати прогрес у реальному часі. Технологія Huawei TruSeen 4.0, що використовує два світлодіоди 3-в-1 та один фотодіод для більш ефективного поглинання світла, з високою точністю вимірює пульс у реальному часі, дозволяючи стежити за пульсом під час тренувань.



Багатофункціональний датчик Huawei S-TAG допоможе відстежувати стан організму та ефективність тренувань, підвищити бігові показники, а також зменшити ймовірність травм під час бігу. Завдяки компактності та вазі 7,5 г (без затиску) датчик комфортно носити під час тренувань. Він складається із двох частин, які легко роз'єднуються.



Huawei S-TAG оснащений високоточними 9-осьовими сенсорами, здатними контролювати техніку бігу, зчитуючи рухи стопи та талії користувача. Датчик аналізує 13 параметрів, допомагаючи досягти ідеальної техніки бігу. Збираючи дані під час тренування, пристрій пропонує користувачам професійні рекомендації на основі спільних досліджень компанії Huawei та Китайського інституту спортивних наук (China Institute of Sports Science).



Huawei S–TAG підключається до смартфона через програму Huawei Health, а також до смартгодинника через Bluetooth. Крім бігу, датчик підтримує тренування на велосипеді, зчитуючи частоту обертання педалей, швидкість і пройдену відстань.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист