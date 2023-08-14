Huawei повідомила про зростання доходів за перше півріччя на 3,1% до 43,01 млрд дол.

14 августа 2023 г., 11:35

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Як пише Reuters, китайська компанія Huawei Technologies продемонструвала помірне зростання доходів у першому півріччі, причому левову частку принесли її рішення для інфраструктури та споживчий бізнес.



Виторг компанії зріс до 310,9 млрд юанів (43,01 млрд дол.), що на 3,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.



Маржа Huawei зросла до 15%, а чистий прибуток склав 46,6 млрд юанів, що, за підрахунками Reuters, приблизно втричі краще, ніж роком раніше.



Представник Huawei заявив, що поліпшення операційної ефективності, стратегії продажів і асортименту продукції компанії мали «дуже позитивний» вплив на прибутки компанії.



Бізнес Huawei в галузі ІКТ-інфраструктури, що включає базові станції 5G та корпоративні системи, приніс 167,2 мільярда юанів доходу, тоді як споживчий напрямок, що включає продажі смартфонів, ноутбуків та планшетів, приніс 103,5 мільярда юанів.



«У першій половині 2023 року наш бізнес у сфері ІКТ-інфраструктури залишався стабільним, а споживчий бізнес досягнув зростання», - заявила Мен Ваньчжоу (Meng Wanzhou), ротаційна голова Huawei і дочка засновника компанії Рен Чженфея (Ren Zhengfei).



Минулого тижня Річард Ю (Richard Yu), керівник споживчого бізнесу компанії, заявив, що телефони Huawei «на шляху до повернення», а частка внутрішнього мобільного ринку зросла на 76,1% у другому кварталі. читати далі



Кілька раундів американських санкцій на експорт технологій американського виробництва обмежили Huawei у виробництві телефонів 4G останнього покоління, що призвело до різкого падіння її колись значної частки на ринку телефонів як вдома, так і за кордоном.



У липні дослідницькі компанії повідомили Reuters, що очікують, що Huawei повернеться до виробництва 5G-смартфонів до кінця року, закуповуючи чіпи всередині країни, попри американські обмеження.

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