Huawei получила премию «Выбор пользователей» по версии Gartner Peer Insights 2020 

19 января 2021 г., 20:03

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Компания Huawei, ведущий мировой поставщик инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и интеллектуальных устройств, получила награду «Выбор пользователей» (Customers' Choice) по версии Gartner Peer Insights в категориях «Центры обработки данных» и «Облачные сетевые технологии». Премией были отмечены решения Huawei для сетей центров обработки данных (DCN) CloudFabric. Рейтинг Huawei по состоянию на ноябрь 2020 года составил 4,9/5, что позволило компании занять первое место среди почти 20 поставщиков.

Huawei признана «Выбором пользователей» по версии Gartner Peer Insights 2020 в категориях «Центры обработки данных» и «Облачные сетевые технологии»

Согласно Gartner Peer Insights, по состоянию на ноябрь 2020 года решение Huawei CloudFabric получило положительные отзывы от пользователей со всего мира. Высокой оценки удостоились такие продукты и решения, как коммутаторы для центров обработки данных (DC) серии CloudEngine, iMaster NCE-Fabric — автономная система управления и контроля DCN, а также Huawei iMaster NCE-FabricInsight — интеллектуальная аналитическая платформа, разработанная для DCN. В категориях «Возможности продукта», «Интеграция и развертывание» и «Сервис и поддержка» решения Huawei высоко оценили пользователи из разных сфер, в том числе представители финансового сектора, сектора государственной службы и интернет-отрасли, а также операторы связи.

«Для нас большая честь снова получить эту награду и удостоиться самой высокой оценки (4,9/5) и признания со стороны глобальных клиентов. Спасибо всем, кто оставил о нас отзывы на платформе Gartner Peer Insights. В будущем мы продолжим удовлетворять потребности пользователей и внедрять инновации. Мы стремимся создавать продукты и решения, которые высоко ценят клиенты, с целью ускорения цифровой трансформации отраслей», — отметил Леон Ван (Leon Wang), президент направления сетей ЦОД в Huawei.

Huawei CloudFabric обслуживает свыше 9 200 корпоративных клиентов в более чем 140 странах мира. Благодаря постоянным внедрениям инноваций и лидерским позициям на рынке DCN клиенты доверяют Huawei.

В 2020 году Huawei выпустила совершенно новое решение CloudFabric 2.0. Оно базируется на открытой архитектуре и может подключаться к нескольким облакам. Также оно совместимо с устройствами от различных поставщиков, что позволяет сократить операционные расходы (OPEX) на 28%. Интеллектуальная сеть с поддержкой 400GE высокой плотности отличается нулевыми потерями пакетов и низкой задержкой. Она улучшает вычислительные возможности на 27%, а количество операций ввода/вывода в секунду для хранения данных — на 30%.

Huawei выпустила коммутатор нового поколения CloudEngine 16800 для центров обработки данных стандарта 400GE. Он базируется на ведущей в отрасли новой платформе, новых оптических интерфейсах, новых интеллектуальных системах. Коммутатор обеспечивает эффективное взаимодействие между различными звеньями «новой инфраструктуры» и способствует ускорению цифровой трансформации отрасли.

Кроме инновационных решений и продуктов, коммутаторы Huawei CloudEngine для центров обработки данных также завоевали доверие клиентов во всем мире. Согласно отчету Gartner «Сетевое оборудование предприятий по сегментам рынка во всем мире, второй квартал 2020 года» от 29 сентября 2020 года , Ethernet-коммутаторы Huawei на 10 Гбит/с и 25 Гбит/с занимают наибольшую долю рынка по количеству глобальных поставок.

Gartner Peer Insights — это онлайн-платформа рейтингов и обзоров программного обеспечения и IT-сервисов, разработанная IT- и техническими специалистами, которые принимают решения в отрасли. Цель — помочь IT-лидерам делать более осознанные покупки, а поставщикам технологий — улучшать свои продукты благодаря объективным и беспристрастным отзывам от своих клиентов. Gartner Peer Insights включает более 350 000 проверенных обзоров на более 340 рынках.

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