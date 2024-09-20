Huawei Mate XT отримав більше 6,5 мільйона замовлень - майже вдвічі більше, ніж всіх складних смартфонів, поставлених глобально у ІІ кв.

20 сентября 2024 г., 17:25

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Як повідомляє агентство Reuters, новітні смартфони Huawei та Apple надійшли у продаж у Китаї в п'ятницю, і багато шанувальників китайської компанії були розчаровані тим, що її довгоочікувана модель вартістю 2800 дол. (більш ніж удвічі дорожча за iPhone 16 Pro Max) не була доступна для придбання у магазинах.

У флагманському магазині Huawei у Шеньчжені деякі з тих, хто називав себе «суперфанатами», були роздратовані, коли їм сказали, що лише ті, чиї попередні замовлення були підтверджені, можуть придбати новий Mate XT.

Схожа історія сталася і в магазині Huawei Wangfujing у Пекіні, де доступ до розрекламованого Mate XT, який складається в три частини, був обмежений лише для тих, чиї попередні замовлення були підтверджені.

Журналіст Reuters бачив близько 30 людей у черзі біля магазину Huawei в Пекіні і стільки ж у Шеньчжені. Майже 100 покупців стояли в черзі біля одного з головних магазинів Apple в Пекіні.

Один з потенційних покупців отримав можливість спробувати Mate XT у Шеньчжені зазначив: «Я хотів побачити, через що такий ажіотаж, але він трохи завеликий і не дуже практичний».

Аналітики попереджали, що обмеження в ланцюжку поставок можуть залишити потенційних покупців Mate XT з порожніми руками, а інші ставили під сумнів його високу вартість на тлі млявої економіки.

Хоча виконавчий директор Huawei Річард Ю (Richard Yu) під час презентації Mate XT, що компанія перетворила «наукову фантастику на реальність», для багатьох власники смартфонів все ще залишаються чимось зі сфери фантастики.

У флагманському магазині Huawei в Шанхаї Ю заявив, що продажі були «кращими, ніж очікувалося», не надаючи деталей. Він додав, що телефон був розпроданий за «секунди», і Huawei працює над розширенням потужностей.

За даними IDC, кількість попередніх замовлень на Mate XT перевищила 6,5 мільйона, що майже вдвічі більше, ніж 3,9 мільйона складних смартфонів, поставлених по всьому світу в другому кварталі цього року. Huawei не повідомила, скільки телефонів було вироблено до цього часу або скільки клієнтів отримають Mate XT в день запуску.

На платформі Xianyu, що належить Alibaba, станом на другу половину дня п'ятниці було близько 4760 оголошень про новий телефон Huawei - як для продажу, так і для попередніх замовлень. Середня ціна на телефони на платформі становила 50 000 юанів (7089 дол.).

На ринку електроніки Huaqiangbei в Шеньчжені продають найдорожчу версію Mate XT - з найбільшим обсягом памʼяті - за 150 000 юанів (21 290 дол.), порівняно з магазинною ціною в 23 999 юанів, тоді як модель що у виробника коштує 2800 дол. пропонується за більш ніж 4000 дол.

За словами людини, обізнаної з цим питанням, Huawei розглядає можливість запуску смартфону на зарубіжних ринках у першому кварталі наступного року.

Хоча Apple роками користувалася високим попитом у Китаї, де випуск нових iPhone колись викликав ажіотаж, її продажі скоротилися, а у щоквартальному рейтингу у країні з другою економікою у світу впав з третього на шосте місце.

Запуск нового смартфона Apple був затьмарений тим фактом, що компанія ще не оголосила партнера з АІ у Китаї, а Apple Intelligence, буде доступне китайською мовою лише в наступному році.

Huawei отримала значну патріотичну підтримку в Китаї, де шанувальники вражені тим, як компанії вдалося подолати багаторічний експортний контроль з боку Сполучених Штатів, який спочатку завдав шкоди її бізнесу з виробництва смартфонів.

Запуск Mate XT, який, за словами аналітиків, має чипсет локального виробництва, підкреслює той факт, що Huawei може працювати й в умовах санкцій США, хоча здатність компанії до масового виробництва залишається під питанням.

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