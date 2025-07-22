Huawei - лідер рейтингу Gartner щодо дротових і бездротових LAN-мереж для бізнесу вже третій рік поспіль 

22 июля 2025 г., 17:23

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Huawei вже третій рік поспіль стає лідером світового рейтингу «Магічний квадрант» від Gartner щодо дротових і бездротових LAN-мереж для бізнесу.





Щороку Gartner оцінює ринкові тенденції інформаційних технологій, визначаючи напрями розвитку сфери та формуючи переліки наймасштабніших і найвпливовіших постачальників на ринку. Цьогоріч компанія Huawei стала єдиним виробником обладнання, що базується не у Північній Америці.





Визнання від Gartner є підтвердженням відданості Huawei інноваціям, високій якості продуктів, швидкій реакції на потреби ринку, а також орієнтації на клієнта. Компанія впроваджує інноваційні підходи для виробництва кампусних мереж нового покоління, що оснащені можливостями штучного інтелекту. Ці рішення допомагають поліпшити якість зв’язку, посилити безпеку і роботу додатків, а також покращити сервісне обслуговування. Такі інтелектуальні мережі гарантують стабільну роботу й значну швидкість до 10 Гбіт/с для подальшого застосування у межах кампусів, у цифровій медицині та фінансовій сфері.





Серед технологічних новинок Huawei, про які йдеться у звіті Gartner, перший у світі Wi-Fi 7 з п’ятьма радіомодулями, новітні технології, які вже інтегровані у Wi-Fi 7 та Wi-Fi 8, а також рішення для поєднання Wi-Fi, IoT і сенсорики, що дозволяє отримати повне покриття без сліпих зон і скоротити витрати до 50%.





Також Huawei приділяє особливу увагу питанню безпеки при виробництві рішень. Так, відтепер Wi-Fi Shield охоплює 13 моделей точок доступу. Високий захист даних, простору та конфіденційності гарантують безпечний доступ пристроїв, точні політики доступу та аналіз стану каналів Wi-Fi (CSI). Рішення й новітні технології Huawei підтримують стабільність відео, хмарних сервісів та додатків для бізнесу, таких як iSAC, iScheduler та iFlow, VIP FastPass для виконання найпріоритетніших завдань.





До того ж Huawei посилює можливості штучного інтелекту для контролю мереж. Зокрема, система One Map, One Brain дозволяє адміністраторам оцінити та побачити увесь маршрут додатків, за лічені хвилини ідентифікувати проблеми та автоматично вирішити їх на 80%. Також Huawei спростив керування, дозволивши єдиному спеціалісту управляти мережею на понад 10 000 користувачів.

Компанія Huawei продовжуватиме досліджувати і впроваджувати технології, що працюють на основі штучного інтелекту у свої продукти та продукти партнерів, аби надати користувачам ще більше інноваційних цифрових можливостей.





Компанія Huawei є провідним світовим постачальником інфраструктури інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ), а також інтелектуальних пристроїв.





Huawei Enterprise Business (EBG) в Україні — це партнерство для розвитку, цифровізації та трансформації в найважливіших секторах економіки. EBG працює з державними структурами, великими підприємствами, муніципалітетами, логістичними та виробничими центрами, надаючи технології, які стають архітектурою довіри в динамічному світі. EBG пропонує рішення для мереж, хмарних обчислень, центрів обробки даних, а також рішення для конкретних галузей, такі як розумні міста, розумне виробництво та розумні енергетичні системи. Детальніше на сайті: https://e.huawei.com/ua/.

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