26 июня 2023 г., 16:25

Пропустив повідомлення про новий законопроєкт, який внесли два сенатори США. Власне, назва цілком описує його суть «No Section 230 Immunity for AI Act». Тобто, відповідно до цього документу з дії Section 230 закону про телекомунікації, яка захищає платформи від відповідальності за зміст розміщуваного контенту, виключається будь-який контент, згенерований AI.

Ініціатори законопроєкту заявляють, що не мають наміру повторювати щодо AI помилки, зроблені стосовно Big Tech. Маючи на увазі соціальні мережі та пошукові системи, які успішно уникають відповідальності за зміст поширюваного ними контенту.

Питання, звісно, в тому, хто саме нестиме відповідальність за результат роботи AI? Очевидно, автори припускають, що це мають бути компанії, які розробляють відповідні рішення, а не користувачі, які домагаються від чатботів суперечливих відповідей. Утім, подивимося, що скаже Microsoft.

Хто відповідатиме за генеративний AI?

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