HPE Discovery 2025: про системи зберігання даних

0

Tweet

На форумі HPE Discovery 2025, що проходив у Лас-Вегасі місяць тому, було чітко окреслено новий вектор розвитку ІТ-індустрії. Від стрімкого прогресу AI та кіберзагроз до кардинальних ринкових змін - роль систем зберігання даних зазнає фундаментальної трансформації. HPE представила своє бачення та інновації, розроблені спеціально для світу, що керується даними, демонструючи, як її гібридний підхід задовольняє масштаби, складність і можливості ери AI.

Джим О'Дорісіо: «Мета HPE — зробити власне сховище розумним, простим у використанні з найнижчою загальною вартістю володіння на ринку, а також надати всі можливості гібридних хмар, щоб вивільнити кошти для інновацій та інвестування у ваше майбутнє»

Старший віцепрезидент та генеральний менеджер HPE Storage & Cloud Data Services Джим О'Дорісіо (Jim O'Dorisio), який сам себе називає «storage guy», розпочав свій виступ з ключової тези: майбутнє належить гібридним хмарам, які сьогодні є панівною моделлю для ІТ. Він підкреслив, що HPE GreenLake стає все більш багатою на функції та можливості, відзначивши нове програмне забезпечення HPE Runtime з VM Essentials та уніфіковану платформу даних на базі архітектури Alletra Storage MP.

О'Дорісіо наголосив, що компанія «не стоїть на місці», постійно додаючи нові розширення до свого портфоліо, яке, на його думку, є «найкращим у галузі гібридних хмар». За його словами, сучасні організації стикаються з подвійним тиском: застарілі технології та нові вимоги. Розповсюдження даних, технічний борг, витрати, що зростають, та кіберзагрози - все це, разом із вимогами AI, є board-level conversation, що становить екзистенційну загрозу для бізнесу. Проте, як зазначив О'Дорісіо, «ніхто не дає вам додаткових грошей. Тому частина завдання полягає в тому, як звільнити достатньо доларів, щоб інвестувати в AI». Він підкреслив, що AI є «найкращим гібридним навантаженням», а багато компаній повертають дані з публічних хмар до власних дата-центрів, щоб підготувати їх до AI-проєктів. «Мета HPE — зробити власне сховище розумним, простим у використанні з найнижчою загальною вартістю володіння (TCO) на ринку, а також надати всі можливості гібридних хмар, щоб вивільнити кошти для інновацій та інвестування у ваше майбутнє», — додав він.

В основі бачення HPE лежить єдина стратегія: одна архітектура, одна операційна модель. Джим О'Дорісіо заявив, що «ця архітектура є ядром того, що ми робимо для забезпечення неперевершеної загальної вартості володіння, необмеженого та незалежного масштабування місткості та споживання». Він пояснив, що HPE «переосмислила» підхід до створення систем зберігання, відійшовши від монолітних архітектур: дезагрегований підхід Alletra Storage MP дозволяє клієнтам масштабувати ресурси саме там, де це потрібно, практично унеможливлюючи надлишкове резервування. Ця архітектура «disaggregated, shared-everything» забезпечує значні переваги, порівняно з «монолітними shared-nothing» системами.

Результат використання означеної стратегії вражає: економія коштів до 40% та скорочення споживання енергії до 45%. Віцепрезидент НРЕ Cloud Data Services Санджай Джагад (Sanjay Jagad) підкреслив успіх цього підходу, зазначивши, що HPE Alletra Storage B10000 - це пропозиція для зберігання даних, що найшвидше зростає в історії HPE. За його словами, ця архітектура забезпечує головне - впевненість. «Вона дає вам той спокій, що я можу розширювати свої можливості, впроваджувати нові технології та бути впевненим, що це відбуватиметься без збоїв, безперешкодно, і до того ж захищатиме мої дані від усіх загроз, що існують», зазначив він.

Дані сьогодні розподілені скрізь: на периферії, в дата-центрах, у публічній хмарі. Гокал Сатіакама (Gokal Sathiacama), віцепрезидент HPE з напрямку Data Storage for AI, пояснив головну проблему: «Потрібно створити послідовний і доступний формат, щоб незалежно від того, де знаходиться ваша обчислювальна інфраструктура, ви могли дуже швидко обробляти ці дані». Він наголошує, що в сучасних умовах усе вирішує швидкість: «Зараз усе обертається навколо досвіду в реальному часі. А що означає досвід у реальному часі? Продуктивність. Швидший час для отримання інсайтів». Гокал Сатіакама додав, що сьогодні існує проблема, коли дані не мають контексту, тому потрібно «створювати збагачені дані, щоб краще розуміти, що є у вашій інфраструктурі, і ухвалювати кращі рішення». HPE пропонує додавати до даних розширені метадані, такі як емоції, тональність, мультимодальна кореляція та вилучення сутностей. Рішенням є уніфікований рівень даних на базі HPE Data Fabric. Цей шар забезпечує мобільність, управління та уніфікований доступ, готуючи дані для аналізу.

Гокал Сатіакама: «Зараз усе обертається навколо досвіду в реальному часі. А що означає досвід у реальному часі? Продуктивність. Швидший час для отримання інсайтів»

Завдяки тісній співпраці з NVIDIA, HPE забезпечує неймовірну продуктивність, використовуючи RDMA for Object для збільшення пропускної спроможності вдвічі, зменшення затримок на 80% та зниження завантаження процесора на 99%. Цей підхід дозволяє клієнтам, як зазначив Сатіакама, «дуже швидко виконувати свої AI-пайплайни, моделювання, навчання та висновки».

Він також розповів про функцію Instant RAG для X10000, яка автоматично створює вектори з документів у режимі реального часу і дозволяє «спілкуватися зі своїми даними». У рамках демонстрації він показав, як система миттєво реагує на оновлення та видалення файлів, забезпечуючи, що результати відповідей завжди відповідають актуальній інформації. Крім того, Гокал Сатіакама продемонстрував систему безпеки, де доступ до конфіденційних даних обмежується для неавторизованих користувачів, навіть якщо вони намагаються запитувати їх через AI-систему. «Це усуває ризик витоку даних і гарантує, що на запитання користувачів відповідають лише ті дані та відповідні векторні вбудовування, до яких вони мають доступ», - підкреслив Гокал Сатіакама.

Весь цей стек управління даними підкріплений комплексним портфелем рішень для захисту. В основі лежить програмне забезпечення HPE Zerto та можливості кіберстійкості HPE StoreOnce. Проривом стала інтеграція технології дедуплікації Catalyst в платформу X10000, що створило найшвидший у світі цільовий пристрій для захисту даних із поглинанням понад 2 ПБ на годину. Сатіакама повідомив, що X10000 забезпечує співвідношення скорочення обсягу даних 60:1 та 9x швидкість резервного копіювання, що дозволяє обробляти понад 1 ПБ на годину. Він розповів про клієнта, який витрачає 17 годин на відновлення однієї зі своїх сотень 100-терабайтних баз даних Oracle, що коштує 100 тис. дол. за годину простою.

Стівен Бекон: «Портфель HPE охоплює основи кіберстійкості — багатофакторну автентифікацію, шифрування, незмінні резервні копії, виявлення аномалій — виявляючи загрози в режимі реального часу та забезпечуючи швидке відновлення»

Найяскравішим доказом потужності цих технологій стала історія, якою поділилася доктор Крістін Де Нардо (Christine De Nardo) з Olivia Newton-John Cancer Research Institute: «Місія нашого інституту є глибоко особистою для мене. По суті, вона полягає у відкритті та розробці інноваційних методів лікування раку, які є більш ефективними, доступними та легше переносяться пацієнтами». Вона пояснила, що їхня робота генерує величезні обсяги даних, а відповіді можуть ховатися саме в них. «AI відкриває можливості, які раніше були немислимими. Він допомагає нам розуміти та працювати як з нашими неструктурованими, так і зі структурованими даними... Новий прорив може ховатися саме в цих даних, і ми не маємо часу чекати». Вона підкреслила, що партнерство з HPE є «феноменальним», оскільки це не просто «транзакційні» відносини, а співпраця з «феноменальними людьми», які поділяють їхню місію.

У своєму виступі Стівен Бекон (Stephen Bacon), віцепрезидент HPE з рішень для захисту даних, зазначив, що кіберстійкість та захист даних є основними елементами портфеля HPE, в якому акцент робиться на цілісному, багаторівневому підході, а не на точкових рішеннях. Ландшафт загроз постійно еволюціонує, з'являються нові ризики, такі як програмне забезпечення для вимагання викупу, яке використовує середовища резервного копіювання — 94% атак пов'язані з векторами резервного копіювання — що призводить до величезних витрат, які в середньому становлять 4,9 млн дол. за атаку, створюючи ризик порушення операційної діяльності та втрати довіри клієнтів. Наростальні навантаження від периферійних пристроїв, хмари, штучного інтелекту та аналітики збільшують складність, вимагаючи комплексної стратегії від периферії до хмари, від джерела до цілі, адаптованої до будь-якого навантаження та SLA. Тому портфель HPE охоплює основи кіберстійкості — багатофакторну автентифікацію, шифрування, незмінні резервні копії, виявлення аномалій — виявляючи загрози в режимі реального часу та забезпечуючи швидке відновлення. Для цього використовуються передові технології, такі як Zerto, StoreOnce та Alletra.

HPE не зупиняється на досягнутому. Компанія має амбітні цілі, серед яких — створення «безсмертного кластера» («immortal cluster»), де компоненти можна оновлювати без зупинки роботи. Гокал Сатіакама підсумував, що «ми наближаємо обчислення до даних, і дезагрегована архітектура та спосіб, яким ми створили продукт як програмно-визначене сховище, дозволяють нам це робити». Він додав, що HPE вірить, що дані живуть вічно. Таким чином, HPE пропонує не просто продукти, а комплексну, орієнтовану на майбутнє стратегію, яка дозволяє клієнтам не лише вирішувати поточні завдання, але й вивільняти ресурси для інновацій та впевнено рухатися вперед.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6