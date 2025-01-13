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HPE уклала угоду на 1 млрд дол. на постачання АІ-серверів для платформи X

13 января 2025 г., 9:35
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Bloomberg, посилаючись на свої джерела, повідомляє, що Hewlett Packard Enterprise уклала угоду з соціальною мережею X щодо постачання серверів, оптимізованих для роботи штучного інтелекту, на 1 мільярд доларів.
 
Угода була досягнута наприкінці минулого року, за словами людей, знайомих з цим питанням, які побажали залишитися анонімними, оскільки угода була приватною. Конкуренти HPE - компанії Dell Technologies та Super Micro - начебто також претендували на постачання обладнання для Х.
 
Попит на обчислення для запуску робочих навантажень АІ призвів до буму серед виробників потужних серверів. 
 
Слід зазначити, що у проекті суперкомп'ютера, який будує інша компанія Ілона Маска xAI в Мемфісі, використовуються сервери Dell і Super Micro.
 
Технологія рідинного охолодження HPE, можливо, зіграла свою роль у перемозі, пише Ву Джин Хо (Woo Jin Ho), аналітик Bloomberg Intelligence. 
 
У 2025 році HPE очікує «зростаюче впровадження систем AI підприємствами і державами, хоча ми очікуємо, що замовлення залишаться конкурентоспроможними і великими», - заявила фінансовий директор Марі Майерс (Marie Myers) під час грудневого телефонного дзвінка, присвяченого фінансовим результатам.
 
Згідно зі звітом Synergy Research Group, витрати на інфраструктуру центрів обробки даних у 2024 році зростуть на 34% до 282 мільярдів доларів.

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