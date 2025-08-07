HPE представляє нові AI-рішення в області безпеки та розширеного захисту даних на конференції Black Hat USA 2025

7 августа 2025 г., 14:35

Компанія HPE оголосила про значне розширення своїх рішень в області кібербезпеки, відмовостійкості та відповідності нормативним вимогам, які використовують багаторівневий підхід для захисту підприємств за допомогою передових технологій забезпечення безпеки даних, мереж і систем. На конференції Black Hat USA компанія HPE продемонструвала свій комбінований портфель рішень для безпечних мереж, створений на базі HPE Aruba Networking і HPE Juniper Networking, і оголосила про масштабні оновлення всього свого портфеля.



HPE вдосконалює мережеву безпеку за допомогою нового SASE copilot для HPE Aruba Networking EdgeConnect, який надає засновані на AI аналітичні дані про мережеву активність, прогалини в безпеці та багато іншого. HPE Aruba Networking Central NAC також розширює застосування політики нульової довіри як до пристроїв HPE Juniper Networking, так і до пристроїв сторонніх виробників.



HPE зміцнює своє лідерство в області безпеки та відмовостійкості даних в гібридній хмарі за допомогою сучасного рішення для захисту даних HPE Alletra Storage MP X10000. Нова пропозиція оптимізує X10000 — програмно-визначене, масштабоване, повністю флешсховище об'єктів для AI — для сучасного захисту даних і встановлює новий стандарт з найшвидшим у світі сховищем резервних копій для підприємств.



Для спрощення безпеки системи та відновлення після збоїв HPE Zerto Software запропонує новий інтеграційний хаб, який дозволить стороннім додаткам отримувати доступ до даних HPE Zerto. CrowdStrike є ексклюзивним партнером із запуску інтеграції, що ще більше покращує здатність підприємств відновлюватися після інцидентів за допомогою HPE Zerto.



«Зі зростанням як обсягу, так і складності кіберзагроз, організаціям необхідні передові рішення для зниження ризиків, захисту від атак і підвищення відмовостійкості у всіх своїх ІТ-ресурсах», — сказав Девід Хьюз (David Hughes), старший віцепрезидент і генеральний директор SASE & Security, HPE Networking. «Рішення HPE в області безпеки розроблені для забезпечення багаторівневого підходу до захисту на основі принципу нульової довіри, включаючи можливості на базі AI для безперервної перевірки, виявлення аномалій і автоматичного усунення несправностей».



Після анонсу GreenLake Intelligence з агентською мережею HPE Aruba Networking Central на Discover 2025, HPE продовжує розширювати агентський AI у своєму портфелі з новим SASE-копілотом для HPE Aruba Networking EdgeConnect. Новий помічник на базі AI аналізує стан мережі та безпеки, щоб надати точні та корисні відомості для дослідження відкритих портів, виявлення незахищених систем, визначення прогалин у безпеці або моніторингу активності в мережі.



Розширення HPE Aruba Networking Central NAC тепер забезпечує дотримання політик безпеки для HPE Juniper і сторонніх постачальників за допомогою глобальних, заснованих на ідентифікації, детальних засобів контролю для користувачів і пристроїв IoT.



Інтеграція AppEngine з HPE Aruba Networking Central для класифікації додатків у режимі реального часу, що забезпечує дотримання політик на основі ризиків, детальну видимість і централізований контроль.

Проактивний захист від загроз за допомогою WebCC і фільтрації URL-адрес для надання інформації про загрози в режимі реального часу для HPE unified SASE з метою блокування шкідливих сайтів, поганих IP-адрес і ризикованого контенту.



HPE посилює відмовостійкість корпоративних даних перед кіберзагрозами завдяки широкій доступності нового сучасного рішення для захисту даних HPE Alletra Storage MP X10000. Внаслідок збільшення обчислювальних ресурсів і оптимізації продуктивності програмного забезпечення для резервного копіювання HPE розширює своє готове до використання AI об'єктне сховище X10000, перетворюючи його в рішення для захисту даних, яке забезпечує надшвидке резервне копіювання та відновлення. Масштабоване рішення на базі флешпам'яті спеціально розроблено для забезпечення наднизьких цільових показників точки відновлення (RPO) і часу відновлення (RTO) в таких галузях, як охорона здоров'я, фінанси, медіа та ІТ-послуги, де відновлення даних за лічені хвилини, а не дні, має вирішальне значення для дотримання нормативних вимог, конфіденційності та безперервності бізнесу.



Масштабована дезагрегована архітектура зберігання даних надає підприємствам гнучкість для збільшення місткості, продуктивності або і того, і іншого в міру збільшення обсягів резервного копіювання даних.



HPE досягає швидкості резервного копіювання даних до 1,2 петабайта на годину, що майже у два рази швидше, ніж у найближчих конкурентів.



Програмне забезпечення HPE StoreOnce Catalyst оптимізує ефективність зберігання зі скороченням обсягу даних до 60:1 і працює в тандемі з кращим постачальником програмного забезпечення для захисту корпоративних даних. Commvault Cloud, Cohesity NetBackup і Veeam Data Platform — з майбутнім випуском — є першими партнерами із захисту даних, перевіреними для рішення X10000.



HPE Zerto Software представляє новий інтеграційний хаб для сторонніх рішень у галузі кібербезпеки, ексклюзивним партнером із запуску якого є CrowdStrike. Інтеграційний хаб може підключати HPE Zerto до всього, від програмного забезпечення для кібербезпеки до корпоративних мереж, включаючи майбутню підтримку пристроїв HPE Networking, для генерації аналітичних даних, автоматизації робочих процесів і спрощення захисту даних та відновлення після збоїв.



Інтеграція між CrowdStrike і HPE Zerto забезпечує потужне поєднання провідних в галузі технологій виявлення загроз і кібервідновлення, дозволяючи організаціям мінімізувати вплив програм-вимагачів та інших складних загроз. За допомогою платформи CrowdStrike Falcon команди безпеки можуть в режимі реального часу виявляти шкідливу активність, спрямовану на критично важливі робочі навантаження. При виявленні загрози платформа Falcon дозволяє HPE Zerto відновлювати додатки та віртуальні машини до чистих точок відновлення, створених за кілька секунд до атаки. Нова інтеграція також прискорює відновлення в HPE Cyber Resilience Vault, який об'єднує HPE Zerto, HPE Alletra Storage MP, HPE ProLiant і HPE Aruba, щоб забезпечити повністю ізольоване середовище з нульовою довірою для захисту від програм-вимагачів і відновлення.



«Наше партнерство з HPE відображає прагнення CrowdStrike надавати інтегровані, орієнтовані на результат рішення, які дозволяють клієнтам випереджати сучасних зловмисників», — зазначив Деніел Бернард (Daniel Bernard), головний комерційний директор CrowdStrike. «Об'єднуючи потужність платформи Falcon на базі AI з можливостями відновлення HPE Zerto, ми дозволяємо організаціям запобігати зломів, мінімізувати час простою і підтримувати безперервність бізнесу навіть в умовах загрози здирницького ПЗ та інших руйнівних загроз».



Інтеграція CrowdStrike і Zerto базується на тривалому стратегічному партнерстві між HPE і CrowdStrike, яке також включає GreenLake, HPE OpsRamp Software і рішення HPE Aruba Networking.



Крім того, HPE проводить валідацію та сертифікацію HPE Zerto відповідно до останніх рекомендацій і вимог державних органів США, зокрема CISA (Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури), STIG (Керівництва з технічної реалізації безпеки) та FIPS (Федеральні стандарти обробки інформації).



Для підвищення безпеки системи на рівні інфраструктури зберігання HPE також створила новий центр передового досвіду в області кібербезпеки, що спеціалізується на виявленні та перевірці систем зберігання на предмет захисту від програм-вимагачів і нових кіберзагроз. HPE перевірила вбудовану систему виявлення програм-вимагачів і загроз HPE Alletra Storage MP B10000 на предмет захисту від 25 найпоширеніших видів програм-вимагачів.



Вперше з моменту завершення придбання Juniper Networks компанією HPE, HPE продемонструвала свій потужний, уніфікований портфель інноваційних рішень в області мережевої безпеки, а також новітні рішення для захисту даних і кіберстійкості на виставці Black Hat USA, яка проходить з 5 по 7 серпня 2025 року. Цей дебют знаменує собою важливу віху, підкреслюючи, як HPE об'єднує мережеві рішення на базі штучного інтелекту і передові рішення для захисту даних, щоб забезпечити безпеку гібридних хмарних середовищ з винятковою точністю, масштабованістю і простотою експлуатації. HPE представила інновації у своїх портфелях мережевих і гібридних хмарних рішень, включаючи міжмережеві екрани нового покоління HPE Juniper Networking. Juniper SRX 4700 має найвищу в галузі пропускну здатність брандмауера на одиницю стійки (до 1,4 Тбіт/с) і допомагає підприємствам, телекомунікаційним компаніям і постачальникам хмарних послуг впроваджувати архітектури з нульовою довірою і можливості мережевого брандмауера, які забезпечують безкомпромісну продуктивність, провідну в галузі ефективність і спрощену експлуатацію.



Рішення для захисту даних HPE Alletra Storage MP X10000 вже доступне.

Інтеграційний хаб HPE Zerto Software буде доступний у четвертому кварталі 2025 року.

