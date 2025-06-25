HPE посилює партнерство з NVIDIA у напрямку АІ-інновацій

25 июня 2025 г., 17:25

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Компанії HPE та NVIDIA оголосили про значне розширення свого стратегічного партнерства NVIDIA AI Compute by HPE. Це співробітництво має на меті прискорити впровадження передових рішень у сфері штучного інтелекту, задовольняючи зростаючий попит на надійні, масштабовані та безпечні платформи в епоху все більш автономних АІ-систем.

Як зазначається, партнерство між HPE та NVIDIA забезпечує надійну основу для розробки комплексних рішень, призначених як для спрощення корпоративних операцій, так і для великомасштабних розгортань АІ у постачальників послуг та розробників АІ-моделей.

Розширення програми NVIDIA AI Compute by HPE, вперше анонсоване на HPE Discover у 2024 році Дженсеном Хуангом (Jensen Huang) та Антоніо Нері (Antonio Neri), передбачає своєчасну підтримку всіх нових платформ NVIDIA, включаючи останній прискорювач Blackwell 300, представлений на конференції NVIDIA GTC.

У рамках розширеного партнерства HPE та NVIDIA представляють нове покоління можливостей, що включають підтримку графічних процесорів Blackwell та розширення портфоліо "АІ-фабрик". Це портфоліо тепер охоплює широкий спектр інтегрованих рішень, починаючи від повністю готових пропозицій для традиційних підприємств і закінчуючи валідованими, настроюваними рішеннями для компаній-розробників моделей, постачальників послуг та суверенних структур. Всі ці рішення забезпечують повністю інтегровану інфраструктуру, програмне забезпечення, рівень керування та послуги, що дозволяють користувачам швидше досягати цінності без необхідності самостійно розбиратися в стеку технологій.

До портфоліо ввійшли: готова АІ-фабрика (HPE Private Cloud AI), орієнтована на генеративний АІ та агентний АІ для загальних підприємств. Також «АІ-фабрика у масштабі», спеціально розроблена для підприємств, що створюють моделі, та постачальників послуг, які потребують мультиорендності та здатності масштабувати АІ за межі одного випадку використання. І додатково «Суверенна АІ-фабрика», що забезпечує доступ до критично важливих даних, технологій, експертизи, оркестрації та інфраструктури для суверенних утворень у межах визначених кордонів.

У центрі уваги NVIDIA AI Compute by HPE знаходиться портфоліо корпоративних АІ-рішень, що підвищують продуктивність АІ – HPE Private Cloud AI. Ці рішення побудовані на платформі прискорених обчислень NVIDIA, оптимізованих для АІ серверів HPE ProLiant з програмним забезпеченням NVIDIA, інтегрованих сховищах HPE та програмному забезпеченні HPE, формуючи повну готову систему для підприємств.

Серед нових можливостей HPE Private Cloud AI – масштабовані апаратні конфігурації з обчислювальними системами HPE ProLiant Gen12, інтегрованими з новітніми GPU NVIDIA, що забезпечують підвищення продуктивності, сталості та безпеки, включаючи сертифікацію FIPS 140-3 Level 3, відповідність NIST та квантово-стійкі можливості CNSA 2.0. Платформа пропонує до двократного прискорення GPU, консолідацію датацентру 7:1 та 65% економію електроенергії.

Також впроваджено федеративну архітектуру з модульними розширювальними стійками для підтримки майбутніх поколінь GPU та уніфікованого об'єднання ресурсів, що дозволяє підприємствам масштабувати АІ-інфраструктуру, не компрометуючи поточні інвестиції. Для організацій із суворими вимогами до суверенних даних передбачені розгортання з повітряним зазором (Air-Gapped), що виключають доступ до зовнішніх мереж.

Функція мультиорендності сприяє корпоративній співпраці, дозволяючи безпечно ділитися ресурсами між командами. Крім того, розширено екосистему HPE Private Cloud AI, включивши десятки попередньо валідованих АІ-сценаріїв використання, таких як виявлення шахрайства, цифрові людські інтерфейси та підсумовування відео.

HPE та NVIDIA також співпрацюють з провідними незалежними постачальниками програмного забезпечення (ISV), такими як AI21 Labs, Dataiku та Crowdstrike, в рамках партнерської програми Unleash AI.

У контексті ширшої екосистеми, HPE OpsRamp тепер валідований як частина екосистеми NVIDIA AI factory, забезпечуючи мультипостачальницьку, АІ-нативну повностекову обсервабельність, яка моніторить інфраструктуру та надає інсайти для прискорення вирішення проблем та оптимізації продуктивності незалежно від постачальника.

HPE також анонсує новий обчислювальний вузол HPE Compute XD690, що підтримує вісім NVIDIA Blackwell Ultra B300s, та пропонує повний пакет NVAIE, включаючи NIMs та високошвидкісні мережі. HPE Performance Cluster Manager додає повністю інтегроване управління системами та розширений моніторинг інфраструктури для великих АІ-середовищ, які масштабуються до тисяч вузлів.

Антоніо Нері, президент і генеральний директор HPE, підкреслив: «Наше партнерство з NVIDIA відображає таке ж прагнення до досконалості. Разом ми створюємо платформу, яка не тільки відповідає сучасним вимогам, але й надає чіткий план розвитку АІ у майбутньому».

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