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HPE подключается к развитию бизнес-парка высоких технологий Ecopolis HTZ

23 октября 2020 г., 16:35
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HPE подключается к развитию бизнес-парка высоких технологий Ecopolis HTZ        HPE подключается к развитию бизнес-парка высоких технологий Ecopolis HTZ

Компания Hewlett Packard Enterprise присоединилась к проекту «Украинская Кремниевая долина», который с недавних пор по поручению президента Владимира Зеленского реализуется в Харькове. Основой будущей инновационной экосистемы стал Ecopolis HTZ – бизнес-парк высоких технологий, который инвестируется компанией DCH Александра Ярославского. HPE и Ecopolis HTZ торжественно подписали меморандум о сотрудничестве, которым утвердили совместные инициативы и взаимодействие в развитии большого технологического проекта в Украине.

Меморандум предусматривает сотрудничество в реализации совместных проектов с привлечением третьих сторон, включая городские власти Харькова. Вместе HPE и Ecopolis HTZ будут разрабатывать проекты в сфере ИТ-инфраструктуры бизнес-парка, работать над созданием ЦОДов и высокопроизводительных ИТ-cистем.

«Мы надеемся, что наше сотрудничество выльется в успешные инициативы и бизнес-проекты. Основная наша цель – создание и поддержание экосистемы сотрудничества с нашими партнерами, в этом случае с Ecopolis HTZ, что даст новый толчок ИТ-инициативам в регионе и в Украине в целом», – отметил Aндрей Пищиков, генеральный директор Hewlett Packard Enterprise operated by Sophela.

Согласно планам, объем инвестиций в проект «Украинская Кремниевая долина» в Харькове на следующие 10 лет составляет около 1 млрд. долл. В рамках проекта будут построены ИТ-парк, R&D центры, образовательные и научные кластеры, современное высокотехнологичное производство, что позволит Украине создать не менее 10 тыс. новых рабочих мест.

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