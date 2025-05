HPE Networking Instant On Secure Gateway забезпечує захист корпоративного рівня для малого та середнього бізнесу

9 мая 2025 г., 14:25

Компанія Hewlett Packard Enterprise представила HPE Networking Instant On Secure Gateway - багатофункціональне мережеве рішення, призначене для захисту мереж малих і середніх підприємств (SMB) від сучасних кіберзагроз. Оголошення було зроблено в Центрі інновацій для клієнтів HPE (CIC) в Сінгапурі, де Марк Еблетт (Mark Ablett), віцепрезидент HPE Aruba Networking по Азійсько-тихоокеанському регіону і Японії, і Раджанікант Урс Мак (Rajanikanth Urs Mc), директор із продажів SMB в APJ, HPE Aruba Networking, обговорили переваги для SMB в цьому регіоні. Поєднуючи в собі захист корпоративного рівня з безпроблемним розгортанням і керуванням, HPE Networking Instant On Secure Gateway дасть змогу малим і середнім підприємствам захистити свої мережі, не потребуючи при цьому великих знань у сфері ІТ або значних ресурсів.



Шлюз HPE Networking Instant On Secure Gateway слугує потужною першою лінією оборони, яка інтелектуально відстежує, фільтрує та керує всім мережевим трафіком, щоб забезпечити тільки безпечну, санкціоновану діяльність, а також проактивно блокує шкідливі загрози. Інтегруючи такі важливі функції безпеки, як захист брандмауера, виявлення та запобігання вторгненням, підтримка VPN і висока доступність WAN у простому в управлінні рішенні, захищений шлюз спрощує захист мережі та розв'язує найважливіші проблеми кібербезпеки, з якими стикаються малі та середні підприємства.



«Сучасні малі та середні підприємства перебувають під постійним тиском необхідності захищати свої мережі від складних кіберзагроз, мають обмежені ІТ-ресурси та цифровий ландшафт, що швидко змінюється», - говорить Амол Мітра (Amol Mitra), віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу малого та середнього бізнесу HPE Aruba Networking. «Не маючи спеціальних груп безпеки або значних бюджетів, багато малих і середніх підприємств намагаються ефективно захистити свої мережі. Традиційним рішенням безпеки бракує гнучкості, адаптивності, хмарної безпеки та розширеного виявлення загроз, що створює хибне відчуття захисту та робить ці підприємства вразливими. HPE Networking Instant On Secure Gateway усуває цей недолік, пропонуючи малим і середнім підприємствам захист корпоративного рівня без необхідності використання великих ресурсів, що дає їм змогу залишатися в безпеці в мінливому цифровому світі».



HPE Networking Instant On Secure Gateway пропонується у двох варіантах - кожен з них призначений для забезпечення необхідного рівня продуктивності та захисту залежно від масштабу і потреб користувачів:



HPE Networking Instant On Secure Gateway SG1004: 4-портовий дротовий захищений шлюз із базовою маршрутизацією, відмовостійкістю WAN, VPN, міжмережевим екраном і можливостями IDS/IPS.



HPE Networking Instant On Secure Gateway SG2505P: багатогіговий 5-портовий захищений шлюз із вищою продуктивністю та підтримкою POE класу 4 для живлення точок доступу із загальним бюджетом живлення 64 Вт, на додачу до всіх функцій, що підтримуються SG1004.



«Малий і середній бізнес в Азійсько-тихоокеанському регіоні та Японії відіграє життєво важливу роль у стимулюванні зростання місцевої економіки завдяки розширенню інновацій, підвищенню продуктивності та створенню нових можливостей. Однак, щоб повністю розкрити свій потенціал, їм необхідні рішення, розроблені спеціально для вирішення їхніх специфічних завдань і реалізації їхніх прагнень», - говорить Марк Еблетт (Mark Ablett), віцепрезидент HPE Aruba Networking в Азійсько-тихоокеанському регіоні та Японії. «HPE Networking Instant On Secure Gateway надає цим компаніям передові, але прості в управлінні рішення для забезпечення безпеки, які захищають їхні мережі та спрощують роботу. Ця інновація - ключ до того, щоб дати можливість малим і середнім підприємствам впроваджувати інновації та розширюватися з упевненістю в умовах дедалі більш підключеного світу».



Ця інновація забезпечить клієнтам безліч ключових переваг:



- HPE Networking Instant On Secure Gateway забезпечує виявлення та запобігання загрозам у режимі реального часу завдяки безперервному моніторингу мережевого трафіку й автоматичному оновленню сигнатур IDS/IPS для захисту від загроз, що виникають. Консолідація безлічі ключових функцій безпеки на одній платформі дає змогу знизити залежність від безлічі інструментів і постачальників, що ще більше модернізує управління безпекою мережі.



- Завдяки уніфікації функцій безпеки HPE Networking Instant On Secure Gateway знижує витрати на обладнання та мінімізує залежність від інструментів сторонніх виробників. Висока доступність забезпечує мінімальний час простою, а автоматичне реагування на інциденти дає змогу швидше усувати загрози для забезпечення безперебійної роботи підприємств. Крім того, завдяки автоматизованому застосуванню політик і аудиторським записам шлюзи з хмарним керуванням забезпечують відповідність нормативним вимогам, автоматизуючи захист даних і ведення журналів.



- Безпечний шлюз HPE Networking Instant On - це хмарна система, що дає змогу малим і середнім підприємствам керувати всією мережею через єдиний, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, усуваючи необхідність у спеціалізованих ІТ-фахівцях. Прозора модель підписки унеможливлює приховані платежі, роблячи передову систему безпеки корпоративного рівня доступною і недорогою для малих і середніх підприємств.



HPE Networking Instant On Secure Gateway доступний по всьому світу з 5 травня 2025 року.

