HPE допоможе впроваджувати інновації в галузі AI за допомогою систем на базі NVIDIA Blackwell

Компанія HPE оголосила про значні вдосконалення свого портфеля NVIDIA AI Computing by HPE, який підтримує корпоративних клієнтів будь-якого розміру протягом усього життєвого циклу штучного інтелекту. Ці розробки сприяють інтеграції з NVIDIA AI Enterprise та впроваджують найновіші моделі NVIDIA AI та NVIDIA Blueprints у HPE Private Cloud AI, що дозволяє розробникам розгортати програми штучного інтелекту. HPE також постачатиме сервери HPE ProLiant Compute з прискореним обчисленням NVIDIA Blackwell для вдосконалення генеративних, агентних і фізичних робочих AI-навантажень.



Сервери HPE ProLiant Compute з прискоренням NVIDIA Blackwell будуть доступні на ринку. Це включає дві конфігурації серверів NVIDIA RTX PRO:



Сервер HPE ProLiant DL385 Gen11: Цей сервер з повітряним охолодженням, що підтримує до двох графічних процесорів NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition у новому формфакторі 2U RTX PRO Server, добре підходить для центрів обробки даних, які мають задовольняти потреби підприємств у штучному інтелекті, що зростають.



Сервер HPE ProLiant Compute DL380a Gen12: ця раніше анонсована конфігурація, що підтримує до 8 графічних процесорів NVIDIA RTX PRO 6000 у формфакторі 4U, надійде у продаж у вересні.



Спеціально розроблені для обробки різноманітних робочих навантажень і задоволення висхідних потреб підприємств у обчислювальній потужності з прискоренням на графічних процесорах, сервери HPE ProLiant Compute надають організаціям гнучкість і потужність для інновацій у всьому підприємстві, допомагаючи досягти нового рівня продуктивності, безпеки та операційної ефективності. Сервери HPE ProLiant Compute Gen12 мають багаторівневу систему безпеки з HPE Integrated Lights Out (iLO) 7 Silicon Root of Trust і захищеною анклавою, що забезпечує захист від несанкціонованого доступу та квантово-стійке підписання прошивки. Централізована, хмарна автоматизація життєвого циклу, що забезпечується за допомогою HPE Compute Ops Management, скорочує час, який ІТ-фахівці витрачають на управління серверами, на 75% і час простою на 4,8 години на сервер щорічно. Цільові робочі навантаження включають генеративний та агентивний AI; фізичний AI, включаючи робототехніку та промислові випадки використання; візуальні обчислення, такі як моніторинг контролю якості та автономні транспортні засоби; моделювання; 3D-моделювання; цифрові двійники та корпоративні додатки.



HPE нещодавно оголосила про випуск наступного покоління HPE Private Cloud AI, яке буде доступне пізніше цього року. Воно включає підтримку графічних процесорів NVIDIA RTX PRO 6000 з серверами HPE ProLiant Compute Gen12, безперебійну масштабованість між поколіннями графічних процесорів, управління з повітряним люзом та багатокористувацьку підтримку для підприємств.



HPE Private Cloud AI, готове рішення для підприємств у сфері штучного інтелекту, розроблене спільно з NVIDIA, підтримуватиме найновіші версії моделей NVIDIA Nemotron для агентного AI, мову бачення Cosmos Reason (VLM) для фізичного AI та робототехніки, а також NVIDIA Blueprint для пошуку та узагальнення відео (VSS 2.4) для створення AI-агентів для аналізу відео, які можуть витягувати цінну інформацію з величезних обсягів відеоданих. Завдяки постійній спільній розробці HPE та NVIDIA, HPE Private Cloud AI має унікальну конструкцію, що забезпечує найшвидше розгортання мікросервісів NVIDIA NIM для найновіших AI-моделей та NVIDIA Blueprints, доступних для клієнтів через HPE AI Essentials.



Завдяки глибокій інтеграції з прискореними обчисленнями, мережами та програмним забезпеченням NVIDIA AI, HPE Private Cloud AI дозволяє підприємствам швидше використовувати весь потенціал штучного інтелекту, зберігаючи контроль над своїми даними. Клієнти можуть використовувати це високопродуктивне рішення для управління висхідним попитом на AI-висновки та прискорення виробництва AI.



«HPE прагне надати підприємствам інструменти, необхідні для досягнення успіху в епоху штучного інтелекту», — сказала Чері Вільямс (Cheri Williams), старший віцепрезидент та генеральний директор з приватних хмарних та гнучких рішень у HPE. «Наша співпраця з NVIDIA продовжує розширювати межі інновацій, пропонуючи рішення, що розкривають потенціал генеративного, агентного та фізичного штучного інтелекту, водночас задовольняючи унікальні вимоги робочих навантажень підприємств. Завдяки поєднанню серверів HPE ProLiant та розширених можливостей HPE Private Cloud AI ми даємо організаціям змогу впевнено та гнучко зустрічати майбутнє штучного інтелекту».



«Підприємствам потрібна гнучка та ефективна інфраструктура, щоб йти в ногу з вимогами сучасного штучного інтелекту», — зазначив Джастін Бойтано (Justin Boitano), віцепрезидент з питань штучного інтелекту для підприємств у NVIDIA. «Завдяки графічним процесорам NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell у серверах HPE 2U ProLiant підприємства можуть прискорити практично будь-яке навантаження на єдиній, уніфікованій платформі, готовій до використання в підприємствах».



Сервери HPE ProLiant DL385 Gen11 та HPE ProLiant Compute DL380a Gen12 з графічними процесорами NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition вже доступні для замовлення, а їх постачання по всьому світу розпочнеться 2 вересня 2025 року.



Підтримка HPE Private Cloud AI для моделей NVIDIA Nemotron, Cosmos Reason та NVIDIA Blueprint для VSS 2.4 буде доступна у другій половині 2025 року.



Наступне покоління HPE Private Cloud AI з графічними процесорами NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition буде випущено у другій половині 2025 року.

