HPE добавила автономность и новые типы накопителей к своим СХД

17 июня 2020 г., 13:40

0

Tweet

Компания Hewlett Packard Enterprise анонсировала обновления систем хранения данных и HPE Nimble Storage в рамках развития своей интеллектуальной платформы для данных.



Как отмечается, этот портфель решений опирается на искусственный интеллект, разработанных для работы в мультиоблачной среде и предоставляемых заказчикам по модели «как услуга». Платформа обеспечивает гарантированную доступность и высокую производительность приложений, гибкость и автоматизацию.



Теперь к этим возможностям добавляется: для Primera – базовая автономность от человека в обеспечении доступности; для Nimble – поддержка нового типа накопителей данных Storage Class Memory (SCM, память класса хранилища, энергонезависимая и обеспечивающая минимальные задержки на доступ).



Новые возможности включают самооптимизацию системных процессов благодаря встроенному в HPE Primera ИИ. Система хранения теперь лучше готова к возможным отказам различных компонентов, заранее выстраивая оптимальные пути изоляции проблем и продолжения нормальной работы приложений.



Появилась расширенная перекрестная аналитика в HPE InfoSight для платформы виртуализации Microsoft Hyper-V. Теперь, как и ранее для VMware, InfoSight может визуализировать возникающие задержки и давать рекомендации по улучшению производительности на всех уровнях инфраструктуры, от компонентов СХД Nimble до отдельных виртуальных машин.



Аварийное восстановление после масштабного сбоя станет проще благодаря возможности репликации по трем ЦОДам в HPE Primera и HPE Nimble, а также практически мгновенной асинхронной репликации для HPE Primera.



Внедрена поддержка конфигураций HPE Primera с дисками только интерфейса NVMe или смешанных конфигураций NVMe-SAS, которые улучшают производительность приложений на определенных профилях нагрузки. А также модулей SCM в HPE Nimble, которые способны обеспечить снижения времени отклика в 2 раза для ряда архитектурно совместимых приложений.



«Теперь для поддержания непрерывности бизнес-процессов компании должны как никогда ранее защищать свои данные, – сказал Омер Асад (Omer Asad), вице-президент и главный исполнительный директор по продуктам HPE Primera и HPE Nimble. – Заказчики Primera и Nimble имеют возможность ускорить внедрение инноваций и адаптироваться к меняющимся условиям, сохраняя при этом стабильный денежный поток благодаря потреблению ресурсов как услуги через HPE GreenLake. HPE снижает риски и затраты, а также устраняет сложности, связанные с защитой данных. Мы обладаем самыми умными в мире решениями для хранения, которые используют ИИ для самооптимизации в режиме реального времени, предоставляя заказчикам возможность управлять своей инфраструктурой гибко и надежно».



В условиях сегодняшнего быстроменяющегося рынка ИТ-команды и предприятия не могут позволить себе тратить время на «тушение пожаров» и постоянную борьбу с проблемами в ЦОДе. HPE InfoSight, самый продвинутый ИИ для поддержки инфраструктуры, помогает ИТ-специалистам сосредоточиться на развитии бизнеса, прогнозируя и предотвращая сбои как в аппаратных компонентах, так и в виртуальной среде. HPE выводит использование ИИ на новый уровень, наделяя HPE Primera возможностью действовать автономно, без необходимости онлайн-подключения к InfoSight, чтобы обеспечить непрерывную и быструю работу критически важных приложений.



Архитектура HPE Primera включает в себя встроенный движок ИИ, обученный на глобальных моделях из «большого» InfoSight, чтобы в реальном времени предсказывать поведение приложений и закономерности производительности. На основе локального анализа телеметрии Primera динамически оптимизирует выделение ресурсов для обеспечения прогнозируемой производительности.



Производитель заявил, что HPE Primera подняла планку для корпоративных СХД, предоставив гарантию 100% доступности данных на одной площадке. Но для обеспечения максимальной защиты приложений от катастрофических событий масштаба целой ИТ-площадки или даже более крупных, необходимо, чтобы данные приложений хранились в нескольких географических распределенных местах. Primera теперь она включает в себя усовершенствованное ПО HPE Peer Persistence, которое обеспечивает возможность синхронной репликации данных сразу в две резервные площадки. Например, это может быть резервный ЦОД в соседнем здании и арендуемая площадка за несколько десятков километров (удаленность определяется задержками в канале). Такая двухуровневая защита позволяет не только защиться от крупномасштабного сбоя, влияющего сразу на две площадки, но и обеспечить разные уровни обслуживания в случае аварийного восстановления для разных приложений. Например, критически важные данные можно восстанавливать поближе к пользователям, а второстепенные выносить на более дешевую удаленную площадку.



В Primera стала доступна почти мгновенная асинхронная репликация на большие расстояния с целевой точкой восстановления (RPO) в 1 минуту.



Как на HPE Primera, так и на HPE Nimble, репликация может быть настроена за считанные минуты без специальных навыков работы с СХД, дополнительных трат на ПО и необходимости в профессиональном обслуживании. Все новые возможности включены в базовую лицензию «все-включено» в соответствии с политикой HPE, для их активации достаточно просто обновить прошивку СХД.



Для обеспечения максимального быстрого времени отклика приложений требуется правильная архитектура хранения данных, позволяющая использовать по максимуму преимущества и экономические аспекты протоколов нового поколения и твердотельных носителей, включая NVMe и Storage Class Memory. В HPE Primera заложена многоузловая, полностью активная архитектура, которая обеспечивает сверхнизкую задержку при 75% операций ввода/вывода на уровне 0,25 мс. Теперь HPE Primera поддерживает конфигурацию All-NVMe, что позволяет полнее использовать ее массово-параллельную архитектуру для обеспечения более высокой производительности. Например, для SAP HANA HPE Primera в конфигурации All-NVMe теперь поддерживает в 2 раза больше узлов.



SCM раскрывает мощнейший потенциал быстродействия на уровне оперативной памяти, но с полной энергонезависимостью. Однако, накопители SCM пока стоят дорого для постоянного хранения всех оперативных данных. HPE Nimble, благодаря своей уникальной архитектуре CASL, разработанной для эффективного кэширования внутренней файловой системы, всегда показывала высокую производительность чтения в гибридных SSD/HDD конфигурациях. Сегодня мы объявляем об оптимизации архитектуры CASL для кэширования на SCM, чтобы теперь уже ускорять гибридные конфигурации SCM/SSD. Это позволяет снизить среднюю задержку в два раза до уровня не более 0,25 мс, с минимальным влиянием на цену СХД.



Сегодня компании из всех отраслей трансформируют методы разработки и развертывания приложений, активно применяя автоматизацию на всех этапах. Виртуальные тома (vVol) оптимизируют операции управления ресурсами хранения с помощью сервисов, ориентированных на динамические виртуальные машины. Вслед за HPE Nimble, HPE Primera теперь поддерживает vVol и предоставляет полный набор возможностей vVol, включая аварийное восстановление после сбоя с поддержкой Site Recovery Manager.



«По мере того, как темпы разработки приложений ускоряются, VMware работает вместе с HPE над упрощением управления СХД, – сказал Ли Кэсвелл (Lee Caswell), вице-президент по маркетингу VMware. – HPE является нашим ведущим партнером по применению VMware Virtual Volumes и помогает заказчикам по всему миру автоматизировать выделение ресурсов хранения для современных приложений в средах VMware vSphere и в гибридном облаке посредством VMware Cloud Foundation».



Для контейнеров с сохраняющими свое состояние (stateful) приложениями компаниям необходимо хранилище, поддерживающие программно-определяемую автоматизацию. HPE Primera, как и HPE Nimble, теперь поддерживает драйвер CSI для Kubernetes, чтобы наделить разработчиков возможностями для динамического управления хранением данных. Контейнерные платформы, такие как HPE Container Platform, таким образом становятся интегрированными с HPE Primera на достаточном уровне для критически важных корпоративных приложений.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0

Tweet