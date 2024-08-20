HPE Aruba Networking посилює кіберзахист новою технологією виявлення та реагування на базі AI

20 августа 2024 г., 10:25

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Hewlett Packard Enterprise оголосила про розширення свого мережевого портфеля, орієнтованого на безпеку, що працює на основі штучного інтелекту, із введенням можливостей виявлення та реагування на мережеві події (NDR) на основі поведінкової аналітики, що надаються HPE Aruba Networking Central.



Компанія також удосконалює свій хмарний універсальний підхід ZTNA, розширюючи його охоплення на локальні мережі на базі кампусів. Ця нова можливість локального кордону переносить ті самі політики контролю доступу, які визначені для хмари, безпосередньо в кампуси та центри обробки даних, забезпечуючи чудовий користувацький досвід і послідовне застосування незалежно від місця розташування користувача або способу під'єднання.



Нове рішення NDR використовує телеметрію з озера даних HPE Aruba Networking Central для навчання і розгортання моделей штучного інтелекту для моніторингу та виявлення незвичайної активності у вразливих пристроях IoT, які відіграють все більш важливу роль у підтримці критично важливих бізнес-процесів. У міру того, як можливості IoT з надання організаціям даних для навчання та активації моделей генеративного AI зростають, зростає і критична потреба у виявленні змін у шаблонах мережевого трафіку, стані підключення або динамічних атрибутах пристроїв, які вказують на успішну компрометацію.



«Незахищені пристрої IoT в мережі є сліпою зоною спостереження в рішеннях з безпеки. Ці пристрої можуть використовуватися для ініціювання більших мережевих атак, і, отже, також є одним із найбільших чинників наростальної поверхні атак», - зазначив Джон Грін (Jon Green), директор із безпеки HPE Aruba Networking. «Крім того, оскільки служби безпеки дедалі більше покладаються на мережу для надання рішень безпеки з нульовою довірою, HPE Aruba Networking надає можливість використовувати єдину політику контролю доступу для ресурсів застосунків, як локальних, так і нелокальних, яку клієнти можуть використовувати для скорочення дублювання і потенційно заплутаних елементів управління».



Крім того, для прискорення реагування на загрози HPE Aruba Networking Central об'єднує виявлення атак з новими рекомендаціями щодо політики для захисту від загроз шляхом перехоплення потенційних атак. Щоб рекомендації не порушували роботу мережі, групи також можуть попередньо переглядати зміни у своїх політиках безпеки перед їхньою реалізацією в межах робочого процесу із забезпечення дотримання та реагування.



«Компаніям необхідне виявлення та реагування на поведінку мережі на основі AI, універсальні політики безпеки та примусове виконання від краю до хмари для захисту користувачів, пристроїв і застосунків у масштабі - ключовий чинник, оскільки активи AI на всьому підприємстві дедалі частіше стають цілями атак», - сказала Марібель Лопес (Maribel Lopez), засновниця та галузева аналітикиня Lopez Research.



Ці нові інструменти ще більше розширюють портфель безпеки HPE Aruba Networking після нових рішень, представлених на конференції RSA в травні, що включали можливості спостереження і моніторингу безпеки на основі AI в HPE Aruba Networking Central і перший міжмережевий SSE-екран як послуга компанії. Також на конференції HPE Aruba Networking було визнано одним із «Найкрутіших продуктів кібербезпеки на RSAC 2024».

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