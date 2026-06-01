HP звітує про зростання квартальної виручки на 9%

1 червня 2026 г., 12:25

Компанія HP оголосила фінансові результати за другий квартал 2026 фінансового року, продемонструвавши чисту виручку у розмірі 14,4 млрд дол. Це на 9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Розводнений прибуток на акцію EPS за стандартами GAAP склав 0,49 дол., що вище за минулорічних 0,42 дол.

«Протягом другого кварталу ми продовжували реалізовувати нашу стратегію майбутнього робочого місця за допомогою інтелектуальних пристроїв, edge AI та підключених сервісів, одночасно долаючи виклик зростання вартості сировини», зазначив тимчасовий генеральний директор Брюс Бруссард (Bruce Broussard). Він підкреслив, що представлені інновації в лінійках AI PC, робочих станціях Z, а також у рішеннях HP IQ спрощують роботу та підвищують продуктивність.

Чиста виручка підрозділу Personal Systems склала 10,21 млрд дол. (+13% YoY). Що включає 2,47 млрд дол. у споживчому секторі (+10%) та 7,74 млрд дол. у комерційному (+14%). І все це при падінні загальних продажів у штуках на 7%.

Напрямок Printing згенерував 4,20 млрд дол. (тут майже без змін), з яких 280 млн дол. припало на споживчий друк (-10%), 1,17 млрд дол. на комерційний (без змін) та 2,75 млрд дол. на витратні матеріали (+1%). При цьому загальне падіння поставок заліза склало 7%.

За підсумками звітного періоду компанія згенерувала 900 млн дол. чистих грошових коштів від операційної діяльності та 800 млн дол. вільного грошового потоку. На кінець кварталу HP мала 3,7 млрд дол. валової готівки, включаючи еквіваленти. Виплата дивідендів у розмірі 0,30 дол. на акцію призвела до використання 274 млн дол. готівкових коштів, а ще 100 млн дол. було спрямовано на викуп приблизно 5,2 млн простих акцій на відкритому ринку.

Виручка у третьому кварталі може виявитися дещо нижчою за звичні сезонні показники, зазначають у компанії. Це пов'язано з тим, що у першій половині року клієнти здійснили випереджальні комерційні закупівлі ПК (pull-forward demand на 2%–3%), намагаючись випередити прогнозоване подорожчання заліза.

Звіт HP демонструє чітку тенденцію ринкової трансформації, де компанія нарощує виручку в грошовому еквіваленті попри падіння обсягів продажів у штуках в обох ключових сегментах. Це свідчить про успішне зміщення фокусу в бік дорожчих преміальних пристроїв. Головним чинником фінансового успіху стало оновлення корпоративного парку комп'ютерів і робочих станцій, де інтеграція локальних AI можливостей дозволяє встановлювати вищу націнку для комерційних клієнтів.

Водночас уразливим місцем залишається споживчий ринок та друкарський бізнес. Хоча він забезпечує основну операційну маржу компанії за рахунок стабільних продажів витритних матеріалів. Падіння інтересу до друкарського заліза на 10% з боку споживчого сегменту змушує HP сильніше залежати від B2B контрактів. Зростання вартості сировини та компонентів залишається ключовим середньостроковим ризиком, який може обмежити подальшу рентабельність Personal Systems, проте покращення річного прогнозу менеджментом вказує на впевненість у тривалому циклі корпоративних оновлень.

