HP випустила першого робота SitePrint - для будівельної розмітки

19 сентября 2022 г., 11:25

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Компанія HP Inc. оголосила про випуск HP SitePrint, роботизованого рішення, яке може наносить найскладнішу розмітку на будівельних майданчиках з високою точністю, підвищуючи продуктивність у десять разів порівнюбючи з ручною виконанням цієї роботи.



Будівельний сектор, обсяг якого становить 11,4 трильйона доларів, становить 13% світового ВВП і демонструє стійке зростання на рівні 3,5% в середньорічному обчисленні. Незважаючи на це, галузь стикається з проблемами в напрямку продуктивності і людських ресурсів. У той час як продуктивність праці в обробній промисловості зростала в середньому на 3,6% на рік протягом останніх двох десятиліть, за даними McKinsey, у будівельному секторі за той самий період часу вона збільшилася лише на 1%.3



«Впровадження технологій та збільшення рівня оцифрування може допомогти будівельним компаніям підвищити продуктивність», - зазначив Даніель Мартінес (Daniel Martínez), віце-президент та генеральний директор підрозділу широкоформатного друку HP. - «Протягом останніх тридцяти років компанія HP відіграє ключову роль у з'єднанні цифрового та фізичного світів за допомогою рішень для друку для архітекторів та інженерів. Завдяки HP SitePrint ми робимо процес втілення ідей у життя на будівельному майданчику швидшим і простішим, ніж будь-коли, забезпечуючи при цьому точність макетів і скорочуючи витрати, пов'язані з повторними роботами».



HP SitePrint - це комплексний, простий у використанні набір технологій, призначений для автоматизації процесу макетування будівельних майданчиків, що має у складі:



Міцний і автономний роботизований пристрій, призначений для роботи в умовах будівельного майданчика. Легкий і компактний, він дуже транспортабельний, включаючи жорсткий кейс, в якому поміщаються всі компоненти рішення.

Хмарні інструменти для підготовки завдань до друку, управління парком техніки і відстеження всього процесу.

Планшет з сенсорним екраном для дистанційного керування.

Портфель чорнил для поверхонь з різною структурою, умов навколишнього середовища та вимог до довговічності.



Розроблений для автономної роботи, включаючи об'їзд перешкод, HP SitePrint може підвищити продуктивність процесу підготовки майданчику для будівництва. Він може наносити лінії і складні об'єкти з високою точністю і стабільною повторюваністю, в той час як можливості «друку» тексту дозволяють переносити додаткові дані з цифрової моделі на будівельний майданчик, покращуючи комунікацію між фахівцями.



«Існуючий процес ручного макетування може бути повільним і трудомістким. Незважаючи на те, що він виконується фахівцями, завжди існує ризик людської помилки, яка може призвести до дорогих переробок», - наголосив Альберт Зульпс (Albert Zulps), директор з нових технологій Skanska, міжнародної будівельної та девелоперської компанії, яка в даний час вже використовує HP SitePrint. - «Фахівці з розмітки - це дефіцитний ресурс, який додає велику цінність з точки зору планування та стратегії, але часто в кінцевому підсумку присвячує більшу частину свого часу ручному виконанню завдань. HP SitePrint дозволяє нам робити все це з меншими витратами, допомагаючи скоротити графіки завдяки набагато швидшому процесу розмітки, а також дозволяючи старшим операторам зосередитися на інших важливих завданнях, таких як контроль якості».



Точне позиціонування і навігація HP SitePrint на будівельному майданчику досягається завдяки зв'язку з роботизованим тахеометром. HP і Leica Geosystems, частина Hexagon, співпрацюють над інтеграцією HP SitePrint з роботизованими тахеометрами Leica TS16 і Leica iCON iCR80, щоб забезпечити високу продуктивність і унікальний користувальницький досвід.



Крім того HP і Topcon співпрацюють над інтеграцією HP SitePrint з Topcon Layout Navigator і роботизованими тахеометрами GT.



HP продовжить роботу над інтеграцією HP SitePrint з ключовими рішеннями на ринку.



Завдяки більш ніж 80 пілотним проектам, реалізованим на сьогоднішній день по всьому світу, HP SitePrint був ретельно протестований в різних середовищах, включаючи житлові будинки, паркінги, аеропорти і лікарні. В рамках програми раннього доступу HP SitePrint буде доступний клієнтам в Північній Америці, починаючи з вересня 2022 року. Фінальний продукт і більш широкий комерційний запуск заплановані на насиупний рік.

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