HP скоротить 10% персоналу у зв'язку з падінням ринку персональних комп'ютерів

24 ноября 2022 г., 11:25

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Компанія HP Inc. оголосила про плани скоротити до 10% свого персоналу, оскільки намагається впоратися з масовим падінням попиту на персональні комп'ютери, яке, ймовірно, продовжиться і в наступному році.



Анонс про скорочення персоналу відбувся після того, як компанія опублікувала фінансові результати за четвертий квартал і дала обережні рекомендації на наступний квартал. Компанія, в якій працює близько 61 тис співробітників по всьому світу, планує звільнити від 4 000 до 6 000 протягом наступних кількох років. Це частина плану трансформації, спрямованого на реалізацію економії до 1,4 мільярда доларів.



План обійдеться компанії приблизно в 1 мільярд доларів авансових витрат, але він необхідний через «нестабільне макросередовище та послабшення попиту в другому півріччі, з уповільненням з комерційної сторони», як заявив генеральний директор HP Енріке Лорес (Enrique Lores) в ході телефонної конференції. «Ми вважаємо, що на цей момент розумно не припускати, що ринок розвернеться протягом 2023 року», додав він.



За словами Лореса, приблизно 500 млн дол. буде реалізована протягом наступного фінансового року. Однак, «скорочення відбуватимуться протягом трьох років, а не в найближчі кілька місяців», підкреслив керівник HP.



Про звільнення було оголошено після фінансового звіту за четвертий квартал, який показав падіння виручки на 11,2%, до 14,8 мільярда доларів. HP також повідомила про невеликий чистий збиток за квартал, в основному через витрати, пов'язані з судовим врегулюванням. Виручка підрозділу персональних систем HP, який займається продажем персональних комп'ютерів і ноутбуків, склала 10,3 млрд дол., що на 13% менше, ніж роком раніше. Водночас, бізнес компанії з виробництва принтерів додав 4,5 млрд дол., що на 7% менше, ніж торік.



Експерти кажуть, що заплановані скорочення в HP не стали несподіванкою, враховуючи, що ПК складають левову частку її бізнесу. Відмічають, що компанія заслуговує на похвалу за те, що розтягнула звільнення на три роки - на відміну від скорочень, які спостерігаються в Twitter протягом останніх кількох тижнів.



Ринок ПК стрімко сповільнюється після прискорення продажів під час пандемії COVID-19, коли люди купували нові машини, щоб налаштувати себе на віддалену роботу та онлайн-навчання. Gartner та IDC спрогнозували, що продажі ПК, ймовірно, зазнають найсильнішого падіння принаймні за останні десять років. З огляду на це, керівники HP заявили, що компанія розраховує на прибуток в першому фінансовому кварталі в розмірі від 70 до 80 центів на акцію, що нижче прогнозу Волл-стріт в 86 центів на акцію. На 2023 фінансовий рік HP розраховує на прибуток в розмірі від 3,20 до 3,60 доларів на акцію. Прогнозів по виручці компанія не надала.

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