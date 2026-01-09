HP EliteBoard G1a - формат комп’ютера-клавіатури повертається

9 января 2026 г., 11:45

На виставці CES 2026 компанія HP презентувала HP EliteBoard G1a — перший у світі повноцінний АІ-комп’ютер, вбудований безпосередньо в корпус клавіатури.



Як зазначила старша віцепрезидентка HP Гуайенте Санмартін (Guayente Sanmartin), сучасний формат роботи вимагає гнучкості, а цей пристрій дозволяє перетворити будь-яке місце на продуктивний офіс без захаращення столу зайвими системними блоками. Новинка вже отримала престижну нагороду за інновації завдяки своєму ультратонкому профілю товщиною всього 12 міліметрів та вазі 750 грамів, що робить її ідеальним супутником для мобільних професіоналів.



Серцем EliteBoard G1a став процесор AMD Ryzen AI 300 Series, який забезпечує потужність NPU понад 50 TOPS. Це дозволяє пристрою відповідати вимогам стандарту Copilot+ PC та локально обробляти складні завдання штучного інтелекту без затримок. Незважаючи на компактність, комп’ютер оснащений подвійними мікрофонами, вбудованими динаміками та навіть опціональним акумулятором для короткочасної автономної роботи. За безпеку даних відповідає комплекс HP Wolf Security for Business, який захищає систему від атак на рівні прошивки та потенційних квантових загроз, що стає критично важливим для корпоративного сектору у 2026 році.



Разом із незвичайним комп’ютером HP анонсувала новий монітор серії 7 Pro 4K, що став ідеальним візуальним хабом для такої системи. Дисплей використовує передову технологію Neo:LED у поєднанні з панеллю IPS Black, що гарантує глибокий чорний колір та професійну точність передачі відтінків прямо з заводу. Монітор підтримує підключення через Thunderbolt 4, забезпечуючи передачу даних на швидкості до 40 Гбіт/с та живлення потужністю до 140 Вт. Це дозволяє використовувати лише один кабель для з’єднання монітора з EliteBoard G1a, створюючи максимально лаконічне та функціональне робоче місце.



Повернення формату «комп’ютер у клавіатурі», який був популярним у 80-х роках, але тепер наповнений неймовірною потужністю сучасного АІ-заліза. HP вдалося знайти ідеальний баланс між мобільністю ноутбука та зручністю стаціонарного ПК. Це рішення спрямоване на працівників, які цінують мінімалізм та потребують потужного локального АІ для обробки конфіденційних даних без хмарних сервісів. Використання Neo:LED у професійній лінійці моніторів також свідчить про те, що HP встановлює нову планку візуальної якості в офісному сегменті.

