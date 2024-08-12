Хорватія передала 75 тонн обладнання для зміцнення енергетики України та ще надасть системи для генерації

12 августа 2024 г., 10:25

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Заступник міністра енергетики України Роман Андарак провів робочу зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Хорватія в Україні Аніцею Джамич (Anica Djamić), під час якої обговорювалися питання зміцнення співпраці між двома країнами у сфері енергетики.

Хорватська сторона підтвердила готовність надавати подальшу підтримку Україні, особливо для підготовки до осінньо-зимового періоду.



Своєю чергою Роман Андарак подякував Хорватії за надану гуманітарну допомогу, зокрема за 75 тонн обладнання, що допоможе зміцненню української енергетичної інфраструктури. Він відзначив, що від початку збройної агресії росії Хорватія була та залишається одним із найпослідовніших та найнадійніших партнерів України.



«Надане обладнання є першочерговою потребою, особливо у прифронтових регіонах, де ворог знищив значну частину енергетичних потужностей. Підтримка партнерів у розбудові невеликих об’єктів розподіленої генерації для нас надзвичайно важлива», - наголосив заступник міністра енергетики.



Під час обговорення актуальних питань підготовки до опалювального сезону Аніца Джамич заявила, що Хорватія розгляне можливість надання Україні додаткового генерувального обладнання.



Також розглядалася участь Хорватії у Фонді підтримки енергетики України, підтримка сімей енергетиків, які постраждали внаслідок російської агресії, та обмін досвідом у переговорному процесі щодо вступу України до Європейського Союзу.

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