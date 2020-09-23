HMD показала флагманский смартфон Nokia 8.3 5G, который будет стоить 699 долл.

23 сентября 2020 г., 10:25

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Компания HMD Global анонсировала несколько новых продуктов Nokia, в том числе три телефона и пару беспроводных наушников.



Самый заметный анонс - Nokia 8.3 5G, поскольку это первый смартфон с поддержкой 5G от компании. Он оснащен 6,81-дюймовым дисплеем FHD +, 8 ГБ памяти и накопителем в 128 ГБ. Аппарат базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 765G, а также имеет на борту четырьмя камерами с оптикой ZEISS. На борту аккумулятор емкостью 4500 мАч. Сообщается, что в США смартфон будет доступен для заказа с 23 сентября по цене 699 долл.





HMD Global также представила Nokia 2.4, телефон начального уровня, который также поступит в продажу в ближайшее время по цене 139 долл. Он оснащен 6,5-дюймовым дисплеем HD +, 2 ГБ памяти и накопителем на 32 ГБ, а также построен на базе процессора MediaTek Helio P22. По уверениям HMD аккумулятора на 4500 мАч должно хватить на два дня работы.

Чуть более дорогая и более функциональная модель Nokia 3.4 пока лишь анонсирована, она появится к концу года по цене 179 долл. Аппарат, оснащенный дисплеем HD + с диагональю 6,39 дюймов, построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 460, имеет 3 ГБ памяти и накопить 64 ГБ. Батарея у смартфона имеет емкость 4000 мАч.

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