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HMD показала флагманский смартфон Nokia 8.3 5G, который будет стоить 699 долл.

23 сентября 2020 г., 10:25
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HMD представила флагманский смартфон Nokia 8.3 5G, который будет стоить 699 долл.

Компания HMD Global анонсировала несколько новых продуктов Nokia, в том числе три телефона и пару беспроводных наушников.

Самый заметный анонс - Nokia 8.3 5G, поскольку это первый смартфон с поддержкой 5G от компании. Он оснащен 6,81-дюймовым дисплеем FHD +, 8 ГБ памяти и накопителем в 128 ГБ. Аппарат базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 765G, а также имеет на борту четырьмя камерами с оптикой ZEISS. На борту аккумулятор емкостью 4500 мАч. Сообщается, что в США смартфон будет доступен для заказа с 23 сентября по цене 699 долл.

HMD представила флагманский смартфон Nokia 8.3 5G, который будет стоить 699 долл.

HMD Global также представила Nokia 2.4, телефон начального уровня, который также поступит в продажу в ближайшее время по цене 139 долл. Он оснащен 6,5-дюймовым дисплеем HD +, 2 ГБ памяти и накопителем на 32 ГБ, а также построен на базе процессора MediaTek Helio P22. По уверениям HMD аккумулятора на 4500 мАч должно хватить на два дня работы.

HMD представила флагманский смартфон Nokia 8.3 5G, который будет стоить 699 долл.

Чуть более дорогая и более функциональная модель Nokia 3.4 пока лишь анонсирована, она появится к концу года по цене 179 долл. Аппарат, оснащенный дисплеем HD + с диагональю 6,39 дюймов, построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 460, имеет 3 ГБ памяти и накопить 64 ГБ. Батарея у смартфона имеет емкость 4000 мАч.


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