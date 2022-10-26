Хмарний бізнес SAP зріс на 25% у третьому кварталі до 3,29 млрд дол.

26 октября 2022 г., 13:45

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Компанія SAP презентувала фінансові результати за третий квартал.



Високі показники хмарного бізнесу забезпечили кращі, ніж очікувалося виторг, хоча компанія заявила, що посилює контроль над витратами в умовах невизначеного економічного клімату в Європі.



Загальний продаж SAP зріс на 5%, до 7,84 млрд дол., перевершивши очікування аналітиків на рівні 7,62 млрд дол.



Виручка від хмарних технологій і програмного забезпечення зросла на 5%, до 6,71 млрд дол. SAP заявила, що виграла від сильного долара, який зробив її програмне забезпечення більш привабливим для клієнтів за межами її домашнього регіону, а також підвищила ціни на підписку, щоб компенсувати зростаючі витрати.



Прибуток на акцію знизився на 32% до 1,12 дол., що компанія пояснила зниженням внеску свого венчурного підрозділу. На прибуток також вплинуло зниження доходів від ліцензій на програмне забезпечення та згортання діяльності в росії.



Доходи від ліцензій на програмне забезпечення знизилися на 42%, до 406 мільйонів доларів, що відображає прискорення темпів міграції клієнтів на хмарні підписки. SAP заявила, що регулярні доходи від продажу підписок будуть більш ніж компенсувати зниження доходів від ліцензій в найближчій перспективі, і що розвивається тенденція до того, що клієнти купують більше її продуктів швидше, оскільки вони прискорюють свої проекти цифрової трансформації.



«Ми не бачимо, щоб клієнти купували кращі в своєму класі продукти; вони купують комплексні рішення, - відмітив Скотт Рассел (Scott Russell), керівник відділу по роботі з клієнтами SAP. - Це призводить до того, що більше рішень купується разом. Їх моделі розгортання прискорюються, і це допомагає нам скоротити час до отримання прибутку».



Компанія підтвердила свій річний прогноз операційного прибутку в розмірі від 7,6 млрд дол. до 7,9 млрд дол., а дохід від хмарних технологій - від 11,55 млрд дол. до 11,85 млрд дол. У липні вона знизила обидві цифри через війну в Україні.



Акції SAP виросли на 6% на початку торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі.



Хмарний бізнес SAP продовжив стрімке зростання, збільшившись на 25% у третьому кварталі до 3,29 млрд дол., що перевищило прогнози аналітиків на рівні 3,23 млрд дол. Доходи від програмного забезпечення як послуги зросли на 26%, а продажі платформи як послуги підскочили на 44%. Загальний дохід компанії від ліцензування та підтримки програмного забезпечення, який становить понад 43% від загального обсягу продажів, приніс валовий прибуток у розмірі майже 89%.



Головний виконавчий директор Крістіан Кляйн (Christian Klein) зазначив, що керівництво SAP зосереджене на прибутковості в умовах економічної невизначеності. «Ми зосереджені на тому, щоб продовжувати розвивати дуже здоровий бізнес з високим рівнем оновлення та низьким рівнем відтоку клієнтів, з дуже стійкими допоміжними доходами», - наголосив він.



Компанія знаходиться на завершальній стадії того, що Кляйн назвав програмою «гармонізації», яка зажадала значних інвестицій в хмарну інфраструктуру. «У четвертому кварталі у нас будуть такі ж значні інвестиції, як і в останні два квартали, але з іншого боку, ми бачимо, що підвищення ефективності в хмарі вже вище, - сказав він. - Хмара має дуже стабільні і сильні показники прибутку».



Компанія повідомила, що доходи від хмарних технологій були високими у всіх регіонах, на чолі з 27% зростанням в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, 26% в Америці і 23% в регіоні Європи/Близького Сходу/Африки. Валовий прибуток у хмарному бізнесі збільшився на 30%, а частка більш передбачуваного доходу - показник продажів підписки - тепер становить 80%.



Виручка від реалізації пакету SAP S/4HANA для планування ресурсів підприємства підскочила на 90% в постійних валютах до 2,66 млрд доларів.

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