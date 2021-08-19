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Hitachi Vantara обновила решение для управления данными Lumada Dataops Suite

19 августа 2021 г., 12:05
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Hitachi Vantara обновила решение для управления данными Lumada Dataops Suite

Hitachi Vantara, дочерняя компания Hitachi, специализирующаяся на цифровой инфраструктуре, управлении данными и аналитике, объявила о запуске новой версии модульной программной платформы Lumada Dataops Suite.

Как отмечается, обновленное решение включает в себя такие инструменты интеграции, аналитики и каталогизации данных как Lumada Data Catalog, Lumada Data Integration, Lumada Business Analytics, Lumada Data Optimizer for Hadoop, Lumada Edge Intelligence. Платформа создана на основе облачно-нативной архитектуры и представляет собой масштабируемую основу для различных продуктов Lumada. Система позволяет консолидировать данные между изолированными структурами, направлениями бизнеса или приложениями и обеспечивает гибкий доступ ко всему массиву информации. Также в платформу встроен искусственный интеллект, который упрощает обнаружение и каталогизацию данных за счет того, что вся информация заранее сортируется и маркируется.

Многие организации сталкиваются с быстрым ростом и хаотичным распределением файлов, что впоследствии может усложнить управление и контроль над корпоративным массивом данных, а также затруднить защиту конфиденциальной информации. Согласно исследованию IDC, сотрудники тратят до 50% своего времени на поиск и получение доступа к файлам, которые иногда бессистемно распределены внутри корпоративных хранилищ или заблокированы для других пользователей.

В Hitachi Vantara уверены, что обновленный программный комплекс поможет компаниям объединить различные хранилища и автоматизировать сортировку данных, что позволит быстрее находить и использовать данные для дальнейшего анализа продуктов, качества клиентского обслуживания, операционной деятельности и борьбы с мошенничеством. Также ИТ-специалисты смогут обеспечить разным сотрудникам гибкий доступ к тем или иным данным, что упростит процесс взаимодействия внутри и между командами.

«Способность предоставлять нужные данные в нужные руки и в нужное время – простая формула успеха для любого бизнеса, – заявила Радхика Кришнан, директор по продуктам Hitachi Vantara. – Lumada Dataops Suite преобразует разрозненные хранилища данных в единое целое, что упрощает предоставление доступа к файлам и сокращает количество времени на поиск нужной информации».

Lumada Dataops Suite работает на базе новой версии Pentaho, корпоративной платформы интеграции данных и аналитики Hitachi. Особо подчеркивается, что новая версия ПО обеспечивает полную поддержку Microsoft Azure Cloud, предоставляет расширенный список облачных поставщиков и улучшает конвейерную обработку данных между провайдерами.

Оптимизация ведения журналов Pentaho Business Analytics также упрощает циклы установки, обеспечивая автоматическое обновление за счет объединения нескольких инструментов Lumada в одном программном комплексе

Благодаря открытой архитектуре Lumada Dataops Suite решение может быть интегрировано в различные платформы других поставщиков. Например, Cloudera Data Platform или HPE Ezmeral Data Fabric (MapR). Это обеспечивает большую гибкость и интеграцию с существующими на рынке системами и инструментами аналитики.

«Современные организации нуждаются в облачной платформе, которая упростит процесс сбора и анализа данных с нескольких облаков, – сказал Скотт Муссон, вице-президент по CSI и глобальным программам Cloudera. – Тесная интеграция Lumada Dataops Suite с нашими фирменными решениями оптимизирует поиск данных, что обеспечивает крепкую основу для дальнейшего внедрения инноваций и трансформации бизнеса».

Благодаря встроенному искусственному интеллекту Lumada Data Catalog автоматически собирает все данные и каталогизирует их, помечая файлы для последующего управления и анализа файлов. Также инструмент способен обнаруживать конфиденциальную информацию и закрывать общий доступ к ней.

Встроенный в программный комплекс инструмент Lumada Data Integration консолидирует данные из различных систем: приложений, облачных и локальных инфраструктур. Также Lumada Data Integration обеспечивает корректную работу машинного обучения для совершенствования искусственного интеллекта.

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