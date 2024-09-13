13 сентября 2024 г., 15:35

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Компанія Hewlett Packard Enterprise оголосила про доступність HPE Private Cloud AI для замовлення і представила нові прискорювачі рішень для автоматизації та оптимізації AI-додатків.

Як зазначається, HPE Private Cloud AI - це хмарний досвід «під ключ», розроблений спільно з NVIDIA, щоб допомогти компаніям будь-якого розміру створювати та впроваджувати застосунки GenAI, що був представлений у рамках портфоліо NVIDIA AI Computing by HPE. Нові прискорювачі рішень дають підприємствам можливість розгортати віртуальних помічників одним клацанням миші та вводити їх в експлуатацію за лічені секунди, спрощуючи процес від початку і до кінця.



«Підприємства впроваджують GenAI в умовах, коли їм одночасно необхідно швидко почати роботу і показати реальну цінність, - зазначила Фідельма Руссо (Fidelma Russo), виконавчий віцепрезидент і директор з гібридної хмари та технічний директор HPE. - Однак впровадження додатків AI вимагає від організацій об'єднання різних моделей, наборів даних, інструментів та інших ресурсів. Прискорювачі рішень є ключовою відмінністю HPE Private Cloud AI, спрощуючи проєкт, на розгортання якого можуть піти місяці, і зводячи ці терміни до одного моменту для підприємства».



Перший прискорювач рішень, доступний вже сьогодні, являє собою віртуальний помічник GenAI, що допомагає розробникам швидко створювати інтерактивні чат-боти, які відповідають на запитання, поставлені природною мовою, на основі приватних даних організації та відкритих мовних моделей (LLM). Підприємства можуть налаштовувати свої AI-додатки для різних цілей: техпідтримка, складання комерційних пропозицій, створення маркетингового контенту і багато іншого. Наступна версія віртуального помічника легко оновлюватиметься і підтримуватиме голос, зображення та мультиагентну підтримку, забезпечуючи досконалішу генерацію контенту і виконання кількох завдань.



У майбутніх прискорювачах рішень будуть представлені широко використовувані додатки AI для вертикальних галузей, включно з фінансовими послугами, охороною здоров'я, роздрібною торгівлею, енергетикою та державним сектором. Деякі з майбутніх прискорювачів рішень будуть засновані на NVIDIA NIM Agent Blueprints - еталонних сценаріях використання AI, які підприємства можуть постійно вдосконалювати на основі даних і відгуків.



«Підприємствам потрібні прискорені, індивідуальні інструменти AI для задоволення потреб конкретних випадків використання, - підкреслив Джастін Бойтано (Justin Boitano), віцепрезидент із програмних продуктів AI для підприємств у NVIDIA. - NVIDIA NIM Agent Blueprints дає змогу AI-додаткам, розробленим у HPE Private Cloud AI, удосконалюватися за допомогою людського зворотного зв'язку, покращуючи моделі в безперервному циклі навчання».



Прискорювачі рішень - це настроювані модульні додатки з низьким або нульовим кодом, що використовують мікросервіси NVIDIA NIM, які покликані скоротити час створення цінності для бізнесу. Ці перевірені та повторювані рішення спрощують розгортання застосунків AI, яке зазвичай пов'язане з набуттям нових навичок, освоєнням складних робочих навантажень, а також інтеграцією та налаштуванням агентів, безлічі мікросервісів, векторних баз даних, сховищ даних, розрізнених джерел даних, систем управління користувачами, масштабованих серверів виводів, наборів даних, моделей AI та інших ІТ-ресурсів. Прискорювачі рішень працюють у HPE Private Cloud AI, керованому через хмару HPE GreenLake, забезпечуючи наскрізну безпеку, включно з корпоративною огорожею та ізоляцією даних для додаткового захисту.



Щоб допомогти замовникам ще більше прискорити час виходу на ринок і отримати більшу вигоду від використання AI, HPE запускає партнерську програму Unleash AI. Розроблена для підтримки багатої екосистеми провідних партнерських організацій, програма Unleash AI є частиною партнерської програми HPE Partner Ready за технологіями та доповнить HPE Private Cloud AI. До нової програми увійдуть постачальники ПЗ на всіх рівнях технологічного стека - даних, моделей AI та застосунків AI, а також системні інтегратори та постачальники послуг для консультування, проєктування, впровадження та управління повнофункціональними рішеннями AI для клієнтів. Партнерські рішення, в тому числі засновані на NVIDIA NIM Agent Blueprints, будуть проходити попередню перевірку для роботи в HPE Private Cloud AI та отримають переваги широкого охоплення ринку HPE. Ця програма доповнить нову партнерську стратегію HPE в області AI, оголошену спільно з NVIDIA.

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