Helsi.me та «Київстар» об’єднують зусилля задля розвитку цифрової екосистеми охорони здоров’я

16 августа 2022 г., 12:55

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Оператор зв’язку «Київстар» оголошує про підписання угоди з українським провайдером електронної медицини Helsi в рамках якої партнери розвиватимуть цифрову екосистему охорони здоров’я в нашій країні.

Як зазначається, інтереси обох сторін зійшлися в угоді, метою якої є поєднання експертизи «Київстар», як оператора електронних комунікацій, в цифровізації мобільного та фіксованого зв’язку для абонентів та бізнес-клієнтів, а також цифрового досвіду для пацієнтів та бізнес-клієнтів Helsi в галузі охорони здоров'я. Така інвестиція відповідає стратегії формування цифрового оператора «Київстар», вона дозволить стрімко розвивати інноваційні напрямки у сфері цифрових медичних сервісів і дасть можливість швидше задовольнити потреби пацієнта та лікаря в електронних сервісах.

«Підписуючи угоду з Helsi, ми інвестуємо в розбудову цифрової екосистеми охорони здоров’я України. Ми вбачаємо великий потенціал у розвитку нових та наявних цифрових продуктів і робимо ставку на лідерство в індустрії eHealth. "Київстар" має на меті розширювати бізнес та інвестувати в наступні три роки значну суму в межах даного партнерства, сприяючи створенню нових робочих місць та полегшуючи доступ до соціально важливих сервісів всім українцям», – зазначив Олександр Комаров, президент «Київстар».

«Ми вже маємо позитивний досвід взаємодії з Helsi, віримо в команду, яка залишається в управлінні бізнесу, і продовжимо роботу в новому форматі. Тож в планах створення окремої наглядової ради, куди також увійдуть представники менеджменту та ради директорів "Київстар". – говорить Зоя Дроншкевич, директор з корпоративної стратегії. – Ми посилимо вже наявний цифровий сервіс, масштабуємо кількість користувачів, спростимо клієнтський досвід медичними сервісами й зробимо здоровий спосіб життя трендом у країні».

Helsi – це найбільша медична інформаційна система і провідний цифровий провайдер у сфері охорони здоров’я України. Компанія працює на ринку шість років, має понад 23 млн пацієнтів, відома як постачальник SaaS-рішень медичної інформаційної системи для 1300 державних та приватних клінік. Користувачами мобільного додатку Helsi являються вже понад 4 млн людей, кількість проведених консультацій на місяць – 10 млн, кількість онлайн-записів на консультації – 3 млн на місяць. Системою користуються понад 49 тис. лікарів по всій Україні.

Ринок електронних медичних послуг в Україні набирає обертів, і в найближчі роки очікується багато новин та змін. Тож в найближчі цілі співпраці входить популяризація та збагачення функціональності електронних медичних сервісів, а саме: виписка плану лікування, ведення медичної карти пацієнта, інтеграція з аптечними мережами та лабораторіями.

Завдяки мобільному оператору «Київстар» цифрові медичні послуги, що надаються у рамках електронної системи Helsi.me, вже стали більш доступними для населення. Тепер абоненти усіх мобільних операторів України можуть отримати безплатно необмежену кількість медичних консультацій, що стане значною підтримкою для населення.

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