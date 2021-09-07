HarmonyOS уже на 90 млн устройств

7 сентября 2021 г., 17:35

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Объявленный Huawei план миграции на собственную операционную систему набирает впечатляющие обороты.

По данным, опубликованным сайтом Technology Fast, на начало сентября 2021 года операционная система HarmonyOS 2.0 была активирована на 90 млн устройств. Напомню, что ее официальное объявление состоялось 2 июня, и руководство компании заявило о планах перевода на эту платформу к концу 2021 года порядка 100 млн клиентских аппаратов.

Казалось бы, откуда такое количество активаций, если обороты Huawei по выпуску новых смартфонов снижаются, из-за чего компания уже вышла из группы лидеров этого рынка? Секрет прост: пошел процесс перевода уже существующих моделей с Android на HarmonyOS 2.0. Еще на официальной презентации сообщалось о поэтапном переводе порядка 56 моделей смартфонов, выпущенных под брендами Huawei и Honor.

А на недавней пресс-конференции, посвященной выходу на рынок очередного флагмана Huawei P50 Ричард Ю (Richard Yu), президент подразделения потребительских товаров Huawei, сообщил, что темпы активации HarmonyOS 2.0 таковы, что в среднем 8 пользователей обновляют свои терминалы на эту операционную систему каждую секунду.

Таким образом заявленные руководством Huawei планы о наращивании пользовательской базы HarmonyOS 2.0 к концу года до 300 млн выглядят вполне реальными, тем более что около 100 млн из них должно прийтись на продукты партнеров по IoT-экосистеме.

Напомню, что на недавней онлайновой пресс-конференции Huawei Ukraine было заявлено, что в нашей стране переводить существующие смартфоны производителя на HarmonyOS 2.0 не планируется. Это связано с отсутствием экосистемы, в которой и должны проявиться все преимущества HarmonyOS 2.0.

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