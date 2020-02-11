Хакеры атакуют химпром

11 февраля 2020 г., 15:35

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Представитель немецкой химической компании Lanxess подтвердил факт хакерской атаки, которая была обнаружена в середине прошлого года. Размер ущерба пока неизвестен.

Согласно исследованиям Bayerischen Rundfunks и NDR, за атакой стояла хакерская группа WinNTI. По данным компании, в настоящее время неизвестно, были ли похищены какие-либо данные. Дело передано в правоохранительные органы.

По всей видимости, за компанией шпионили в течение нескольких лет, прежде чем было обнаружено нападение. Точный ущерб или сколько данных фактически было извлечено, скорее всего, определить будет невозможно.

Lanxess с годовым оборотом 7,2 млрд евро (в 2018 г.) является одной из крупнейших химических компаний в Германии и котируется на бирже MDAX (German Mid Cap stock index).

Федеральное управление по защите Конституции Германии Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) подозревает, что, возможно, были и другие, пока еще нераскрытые атаки хакеров на немецкие компании.

Случившийся инцидент присоединил Lanxess к растущему списку компаний, торгующихся на биржах DAX и MDAX, которые стали жертвами кибер-атак. Еще в июле прошлого года BR и NDR сообщили, что WinNTI взломала несколько компаний из списка DAX, включая Siemens, BASF и Henkel.

Очевидно, что потенциал для новых хакерских атак огромен. Компаниям необходимо переходить на новые меры информационной безопасности для защиты своих конфиденциальных данных, принадлежащих самой компании и ее клиентам.

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