Грядущие перемены ландшафта ЦОД

22 марта 2021 г., 17:50

+11

голос Tweet

Согласно прогнозам Gartner, уже через пять лет более 75% всех данных, генерируемых предприятиями, «будут создаваться и обрабатываться вне традиционного центра обработки данных или облака». Периферийные ЦОД могут найти широкий диапазон использования — от промышленности или инфраструктуры зданий до логистических систем.

Спрос на периферийные вычисления среди прочего обусловлен необходимостью увеличить скорость доступа к приложениям и сократить затраты на передачу больших объемов данных, которые часто оказывается целесообразным собирать и обрабатывать ближе к их источнику.

Периферийные ЦОД могут использоваться для критических процессов, например, управления дорожным движением или для контроля производственных процессов. Ключевыми факторами при этом являются масштабируемость и резервирование.

Архитектура таких систем зависит от области их применения. Для малых мощностей такой ЦОД может содержать всего одну или две стойки, но должен все равно отвечать требованиям центра обработки данных — от надежного электропитания и охлаждения до исопльзования систем непрерывного мониторинга. Скажем, большие объемы вычислений требуют наличия нескольких стоек с высокой мощностью охлаждения. Для непрерывного предоставления критически важных данных необходимо гарантирование максимальной степени отказоустойчивости.

Среди прочего, периферийные центры обработки данных отличаются энергоэффективностью и малым занимаемым пространством. Локальные ЦОД или микроЦОД содержат 1-10 стоек и дают значительные возможности по обработке и хранению данных по сравнению с локальными устройствами. Региональные ЦОД насчитывают более 10 стоек.

Развитие малых дата-центров обусловлено еще и тем, что в городе строить крупные ЦОД становится все более проблематично. И вопрос не только в занимаемом месте, для работы ИТ-оборудования необходимо много электроэнергии и еще столько же требуется на ее охлаждение. А с этим в мегаполисах все больше проблем.

Практически повсеместное наличие линий высокоскоростного интернета, плюс спутниковые каналы (которые можно использовать как резервные) практически стирает разницу в уровне доступности между ЦОД «в соседней комнате» и удаленным дата-центром. Между тем «в поле» гораздо дешевле построить огромное здание и подвести требуемые мощности.

Текущая ситуация и общие тренды позволяет предположить, что компании будут постепенно избавляться от крупных городских площадок и строить основательные, спроектированные по всем правилам ЦОД за пределами города, уже не резервные, а основные. При этом значительную часть задач возьмут на себя именно периферийные ЦОД.

Замовлення хмари в декілька кліків. UCloud запустив хмарний чат бот!