GreyCortex Mendel тепер пропонує динамічний моніторинг мереж, та більш детальний аналіз

28 декабря 2021 г., 14:55

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Компанія Eset повідомляє про вихід чергової версії рішення для аналізу мережевого трафіку – GreyCortex Mendel 3.8. Серед нових функцій – динамічний моніторинг мереж IT та OT, покращений огляд подій завдяки більш детальному аналізу даних, а також розширені опції пошуку даних у мережі.

Варто зазначити, що рішення GreyCortex Mendel забезпечує додатковий рівень мережевої безпеки за допомогою аналізу подій у мережі для своєчасного виявлення прихованих загроз та захисту від них. Компанія GreyCortex є учасницею технологічного альянсу Eset, який було створено для забезпечення надійного захисту державних та приватних організацій різних розмірів.

Основні новинки версії 3.8:

1. Динамічний моніторинг мереж IT та OT

Отримуйте більш детальний огляд мережі завдяки новій класифікації пристроїв та підмереж на логічні частини відповідно до заданих критеріїв автоматично або вручну. Створюйте та призначайте теги для всіх мережевих ресурсів, включно з наданням розширеної інформації. За допомогою індивідуальних тегів можна відслідковувати будь-які зміни на пристроях для більш детального огляду мережі.

2. Контроль безпеки мережі

Нова версія рішення забезпечує покращений огляд всіх подій, зареєстрованих у мережі, завдяки системі MITRE ATT&CK. Зокрема події у мережі класифікуються відповідно до тактик та технік MITRE ATT&CK, правил Proofpoint та актуальних подій, які можна побачити зверху.

3. Більше можливостей для пошуку мережевих даних

GreyCortex Mendel 3.8 здійснює більш глибокий та розширений аналіз даних. Завдяки оновленому модулю аналізу користувачі можуть визначати будь-який вигляд оброблених та збережених даних, використовуючи атрибути, метрики та інші змінні.

Глибокий та розширений аналіз даних завдяки оновленому модулю GreyCortex Mendel 3.8

4. Огляд всіх підмереж відразу після розгортання

Одразу після розгортання GreyCortex Mendel 3.8 самостійно запускає процес пошуку та класифікації всіх підмереж. Завдяки цій класифікації на ранній стадії розгортання користувачі можуть швидко орієнтуватися у мережі. Зокрема ця функція допомагає уникнути потенційних загроз, які можуть бути у прихованих підмережах.

5. Виявлення активів

Здійснюйте пошук інформації про пристрої OT у мережі. GreyCortex Mendel підтримує безліч протоколів OT, що дає можливість переглядати всі пристрої у мережі, а також знаходити детальні дані про них. Зокрема доступна інформація про виробника, серійний номер, а також дату останньої версії апаратного або програмного забезпечення.

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