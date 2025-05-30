Grammarly залучає 1 млрд дол. для розвитку AI-платформи продуктивності

30 мая 2025 г., 15:35

0

Tweet

Компанія Grammarly офіційно оголосила про залучення 1 млрд дол. фінансування від фонду General Catalyst. Ці кошти будуть спрямовані на розширення можливостей платформи, розвиток продажів, маркетингу та стратегічні придбання.

Фінансування надано у форматі недилюційного капіталу, що означає, що General Catalyst не отримує частки в компанії, а натомість отримає фіксований відсоток від доходів, згенерованих за рахунок використання цих коштів. Це дозволяє Grammarly зберегти свою оцінку, яка становила 13 млрд дол. у 2021 році.

Після придбання платформи Coda у грудні 2024 року, Grammarly інтегрувала її функціональність, що дозволило створити більш комплексну AI-платформу для продуктивності. Нова платформа об'єднує функції текстового редактора, електронних таблиць та інших інструментів для командної роботи.

Компанія обслуговує зараз понад 40 млн активних користувачів щодня та генерує щорічний дохід понад 700 млн дол. Grammarly планує використати нове фінансування для подальшого розширення своєї клієнтської бази та інтеграції AI-агентів у понад 500 тис. додатків і вебсайтів.

Новий CEO компанії, Шишир Мехротра (Shishir Mehrotra), колишній керівник Coda, зазначив, що ця інвестиція дозволить Grammarly прискорити інновації та розширити свою присутність на ринку AI-рішень для бізнесу.

Нагадаємо, що Grammarly має українське походження. Компанію було засновано у 2009 році трьома українцями - Олексієм Шевченко, Максом Литвиним, Даніілом Баранниковим.

Засновники - випускники Києво-Могилянської академії та Інституту міжнародних відносин КНУ. Спочатку продукт орієнтувався на студентів, які пишуть англійські академічні тексти, але швидко переріс у глобальну AI-платформу для підготовки текстів.

Штаб-квартира Grammarly зараз розташована у Сан-Франциско, але компанія довгий час зберігала потужну команду розробки в Києві.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD