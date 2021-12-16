Готовящийся к выпуску iPhone SE с поддержкой 5G может привлечь более миллиарда пользователей Android

16 декабря 2021 г., 17:45

Как сообщает Reuters, ссылаясь на отчет J.P. Morgan, в первом квартале следующего года Apple, вероятнее всего, выпустит обновленный iPhone SE, который будет поддерживать 5G. И это устройство может стать ключевым в наращивании пользовательской базы.



Эксперты J.P. Morgan полагают, что суммарные продажи iPhone SE 5G могут превысить миллиард устройств в основном за счет пользователей устройств среднего уровня на базе Android.



Ключевым в таком успехе должна стать очень конкурентная цена. Аналитики J.P. Morgan ожидают, что новый iPhone SE будет стоить 399 долл., а с учетом программы trade-in и вовсе обойдется в 269 долл. До конца следующего лета этой модели будет продано не менее 30 миллионов устройств.

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