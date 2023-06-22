Google звинувачує Microsoft та Oracle у недобросовісній практиці у хмарному сегменті

22 июня 2023 г., 9:25

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Компанія Google, яка роками захищалася від звинувачень у монополістичній поведінці в США та Європі, оприлюднила власну скаргу на антиконкурентні дії з боку давнього конкурента Microsoft.

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Як пише CNBC, у листі до Федеральної торгової комісії в середу Google стверджує, що Microsoft використовує несправедливі ліцензійні умови для "блокування клієнтів" з метою встановлення контролю над ринком хмарних обчислень.

Лист було надіслано у відповідь на широкий запит FTC про коментарі щодо потенційних антиконкурентних дій у хмарній індустрії.

У скарзі Google виділив Microsoft, стверджуючи, що завдяки своїм домінуючим продуктам Windows Server і Microsoft Office, компанія може ускладнити для свого величезного списку клієнтів використання чогось іншого, окрім своєї хмарної інфраструктури Azure. Google описав ліцензійні обмеження Microsoft як "складну павутину", яка заважає компаніям диверсифікувати своїх постачальників корпоративного програмного забезпечення.

Google також заявила, що такий контроль становить значний ризик для національної безпеки та кібербезпеки. Вона підкреслила низку кібератак на продукти Microsoft, в тому числі злам SolarWinds. І Microsoft, і Google мають активні практики кібербезпеки, які реагують на кіберзагрози та досліджують їх.

У своєму листі до FTC Google також стверджував, що практика Oracle шкодить клієнтам.

"За допомогою надто складних угод, які намагаються прив'язати клієнтів до своїх екосистем", - заявили в Google, такі компанії, як Microsoft і Oracle, "не тільки змушують клієнтів до монолітної хмарної моделі, але й обмежують вибір, збільшують витрати для клієнтів і руйнують зростаючі і процвітаючі цифрові екосистеми в США і в усьому світі".

Сама Google теж стикається з антимонопольними проблемами. У січні Міністерство юстиції США подало другий антимонопольний позов проти Google за останні два роки, спрямований проти його рекламного бізнесу.

Попередній позов, поданий у жовтні 2020 року за адміністрації Трампа, звинувачував Google у використанні монопольного становища для обмеження конкуренції у сфері інтернет-пошуку за допомогою ексклюзивних угод. Очікується, що ця справа буде передана до суду у вересні.

Google також стикається з трьома іншими антимонопольними позовами від великих груп генеральних прокурорів штатів, включаючи один, зосереджений на його рекламному бізнесі на чолі з генеральним прокурором Техасу Кеном Пакстоном (Ken Paxton).

Нагадаємо, що у 1990-х роках Microsoft була залучена до однієї з найгучніших антимонопольних справ в історії США. Компанію звинуватили в тому, що вона використовує своє домінування в галузі програмного забезпечення для настільних комп'ютерів, щоб підштовхнути споживачів до свого інтернет-браузера, вбиваючи конкуренцію з боку таких вискочок, як Netscape. Уряд виграв справу, зрештою змусивши Microsoft дозволити виробникам комп'ютерів використовувати браузери інших компаній.

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