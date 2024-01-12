Google запускає безоплатну практичну програму з використання генеративного AI

12 января 2024 г., 17:35

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Глобальна програма Startup School: Gen AI (англійською мовою) пропонує практичні заняття онлайн в реальному часі, на яких демонструватимуться інструменти та рішення Google Cloud останнього покоління зі штучним інтелектом, зокрема Gemini, які здатні допомогти прискорити розвиток бізнесу чи кар'єри.

Це шеститижнева безплатна практична програма, зосереджена на генеративному штучному інтелекті. Інструктори – провідні експерти з генеративного AI компанії Google. Учасники отримають доступ до Cloud Skills Boost для проходження лабораторних робіт. Практичні заняття проводитимуться в реальному часі з використанням Qwiklabs, а учасники програми зможуть поставити питання експертам Google.

Програма розроблена для технічних спеціалістів, які хочуть навчитися використовувати Gen AI для стимулювання зростання бізнесу. Бажано, щоб учасники програми були знайомі з Python. Також вона буде корисною для розробників, менеджерів з продуктів і технічних директорів.

Startup School: Gen AI триватиме з 16 січня по 22 лютого. Усі заняття транслюватимуться онлайн в прямому ефірі. Заняття проходитимуть для двох часових поясів, тому ви можете обрати звучний для себе час: о 10:00 або 19:00 за київським часом. Щотижня буде два заняття по півтори години. Реєстрація відкрита для всіх охочих за посиланням.

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