Google виплатить третину мільярда за позовом 40 американських штатів

17 ноября 2022 г., 10:45

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Як повідомляє Associated Press, компанія Google погодилася виплатити штраф у розмірі 391,5 млн дол. за позовом 40 американських штатів.



Мова йде про врегулювання позову щодо відстеження місцеперебування користувачів. З’ясовано, що компанія продовжувала збирати дані про геолокацію користувачів після того, як вони відмовилися від свого відстеження.



Прокурор звинуватив корпорацію Google у введенні в оману користувачів щодо практики відстеження місця розташування щонайменше з 2014 року.



Вказується, що мирова угода з корпорацією стала історичною перемогою для споживачів, а також найбільшою багатосторонньою угодою за участю кількох штатів, що стосується питань конфіденційності.



Слід додати, що відстеження місця розташування допомагає компаніям продавати цифрову рекламу, інструмент приносить Google понад 200 млн щорічно.



За даними AP, проблема конфіденційності через відстеження місця розташування торкнулася приблизно 2 млрд користувачів, які використовують пристрої на базі Android, і сотні мільйонів власників iPhone.



Обвинувачення наполягло, що навіть незначний обсяг даних про геолокацію дає змогу розкрити особистість і розпорядок дня користувачів. Ці дані вважаються ключовою частиною цифрового рекламного бізнесу Google.

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