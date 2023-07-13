Google розширює можливості чат-бота Bard та оголошує про його доступність в Україні

13 июля 2023 г., 13:27

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Відсьогодні взаємодіяти з чат-ботом на основі штучного інтелекту Bard можна понад 40 мовами, включно з українською. Також тепер можна отримати доступ до Bard у багатьох місцях, зокрема у країнах Європи, включно з Україною.

Крім того, відсьогодні Bard може при потребі озвучити відповідь на запит користувача вголос, а налаштування тону та стилю відповідей пропонують на п’ять різних варіантів: простий, довгий, короткий, професійний або звичайний. Остання функція наразі доступна тільки англійською мовою.

Окрім цього анонсовано чотири функції Bard для підвищення продуктивності: закріплення та перейменування розмов; експорт програмного коду Python у Replit; можливість ділитися відповідями з друзями та використовувати у запитах зображення.

Закріплюйте та перейменовуйте розмови: Тепер, коли ви розпочинаєте розмову, ви бачитимете у бічній панелі опції закріплення, перейменування та вибору останніх розмов. Наприклад, якщо ви попросите Bard допомогти вам порівняти спортивні активності на свіжому повітрі влітку, ви можете переглянути ці поради пізніше.

Діліться відповідями з друзями: Полегшено обмін частиною чи всім чатом Bard у вашій мережі. За допомогою посилань для спільного доступу ви можете ділитися своїми ідеями та творіннями з іншими.

Використовуйте зображення у своїх запитах: Зображення є великою частиною того, як ми використовуємо нашу уяву. На конференції I/O було оголошено про впровадження можливості інструменту «Google Об’єктив» у Bard. Якщо вам потрібна додаткова інформація про зображення чи потрібне натхнення для написання тексту до зображення, наприклад, подяки за подарунок, тепер ви можете завантажити зображення разом із запитом, і Bard проаналізує фотографію, щоб допомогти. Ця функція доступна англійською мовою, і незабаром ми розширимо її на нові мови.

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