Google розширює можливості чат-бота Bard та оголошує про його доступність в Україні

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Відсьогодні взаємодіяти з чат-ботом на основі штучного інтелекту Bard можна понад 40 мовами, включно з українською. Також тепер можна отримати доступ до Bard у багатьох місцях, зокрема у країнах Європи, включно з Україною.
Крім того, відсьогодні Bard може при потребі озвучити відповідь на запит користувача вголос, а налаштування тону та стилю відповідей пропонують на п’ять різних варіантів: простий, довгий, короткий, професійний або звичайний. Остання функція наразі доступна тільки англійською мовою.
Окрім цього анонсовано чотири функції Bard для підвищення продуктивності: закріплення та перейменування розмов; експорт програмного коду Python у Replit; можливість ділитися відповідями з друзями та використовувати у запитах зображення.
- Закріплюйте та перейменовуйте розмови: Тепер, коли ви розпочинаєте розмову, ви бачитимете у бічній панелі опції закріплення, перейменування та вибору останніх розмов. Наприклад, якщо ви попросите Bard допомогти вам порівняти спортивні активності на свіжому повітрі влітку, ви можете переглянути ці поради пізніше.
- Діліться відповідями з друзями: Полегшено обмін частиною чи всім чатом Bard у вашій мережі. За допомогою посилань для спільного доступу ви можете ділитися своїми ідеями та творіннями з іншими.
- Використовуйте зображення у своїх запитах: Зображення є великою частиною того, як ми використовуємо нашу уяву. На конференції I/O було оголошено про впровадження можливості інструменту «Google Об’єктив» у Bard. Якщо вам потрібна додаткова інформація про зображення чи потрібне натхнення для написання тексту до зображення, наприклад, подяки за подарунок, тепер ви можете завантажити зображення разом із запитом, і Bard проаналізує фотографію, щоб допомогти. Ця функція доступна англійською мовою, і незабаром ми розширимо її на нові мови.
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