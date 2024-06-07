Google придбав Cameyo - розробника платформи віртуальної доставки додатків

7 июня 2024 г., 17:25

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Google офіційно заявила про придбання Cameyo, віртуальної платформи доставки додатків для віддаленої роботи, яка принесе досвід компанії з надання хмарних робочих столів для працівників всередині компанії.

Платформа Cameyo дозволяє доставляти різні додатки з різних платформ через хмару на будь-який пристрій, включаючи й ті, що працюють на Windows та Linux, а крім того - програмне забезпечення як послугу та веб-додатки. На приклад перехід на ChromeOS, означає відмову від доступу до Windows-додатків, але Cameyo дозволяє транслювати їх на комп'ютери, що працюють під управлінням нової операційної системи.

Використовуючи платформу, організації можуть легко надавати хмарні десктопи у власному середовищі або в повністю керованій інфраструктурі. Використовуючи рішення Cameyo, компанії можуть дозволити працювати й застарілим програмам, використовуючи так звану віртуальну доставку додатків (VAD). За допомогою цього методу додатки синхронізуються в межах всієї організації, залишаються актуальними, підвищується безпека та покращується користувацький досвід.

Згідно з дослідженням компанії Forrester, проведеним на замовлення Google, з 625 респондентів, які займаються ІТ-інфраструктурою та комп'ютерами кінцевих користувачів, понад 80% опитаних бачать майбутнє, в якому більшість їхніх додатків будуть жити в хмарі. Багато з них зазначили, що використання веб- і хмарних додатків зараз дасть їм перевагу в цифровій трансформації, особливо в питаннях безпеки, простоти використання і менших витрат. Однак те саме дослідження також показало, що 50% додатків залишаються клієнтськими.

Для користувачів ChromeOS анонсоване партнерство означатиме посилення інтеграції та полегшення доступу до критично важливих застарілих додатків без складних налаштувань, інсталяцій або налаштувань.

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