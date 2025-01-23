Google придбала частку бізнесу рішень для розширеної реальності у HTC

23 января 2025 г., 14:30

Компанія Google офіційно повідомила, що придбає деякі активи бізнесу рішень для розширеної реальності (XR) у тайванської HTC.

«Ми прискорюємо розвиток платформи Android XR завдяки новій угоді з HTC», зазначається у повідомленні.

Компанії офіційно не повідомили фінансові умови поглинання, але, як пише Techcrunch, мова йде про 250 мільйонів доларів.

Слід зазначити, що ця угода стала другою між компаніями після купівлі Google підрозділу смартфонів HTC за 1,1 мільярда доларів у 2017 році.

«Ми інвестуємо в XR вже більше десяти років, і лише минулого місяця представили платформу Android XR нашим стратегічним партнерам в індустрії. Сьогодні ми підписали угоду про перехід частини команди інженерів HTC VIVE до Google. Це неймовірно сильна технічна команда з перевіреним досвідом роботи у сфері VR, і ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з ними, щоб прискорити розвиток платформи Android XR в екосистемі гарнітур та окулярів», заявили у компанії Google.

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