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Google предлагает многооблачную аналитику с BigQuery Omni

15 июля 2020 г., 16:35
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Google предлагает многооблачную аналитику с BigQuery Omni

Компания Google объявила о доступности в режиме приватного альфа-тестирования нового облачного сервиса BigQuery Omni, который позволяет анализировать данные, хранящиеся в нескольких публичных облаках, без их перемещения оттуда.

Omni переносит возможности быстрых SQL-запросов и интерактивной аналитики полностью управляемой бессерверной службы Google BigQuery с Google Cloud на дополнительные облачные платформы, включая Amazon Web Services и, вскоре, Microsoft Azure.

Согласно выводам недавнего обзора фирмы Gartner, более 80% организаций используют сразу несколько облачных платформ. Перемещение данных между ними зачастую представляет собой непростую, сопряженную с большими расходами задачу. Теперь, с помощью BigQuery Omni компании, стремящиеся сделать аналитику эффективной, смогут извлекать действенную информацию из своих данных независимо от того, где они находятся.

«Тот же интерфейс BigQuery в Google Cloud позволит вам опрашивать данные, которые вы храните в Google Cloud, AWS и Azure, без каких-либо перемещений между облаками или копирования данных», — отмечает Дебанжан Саха (Debanjan Saha), генеральный менеджер и вице-президент Google Cloud по технологиям аналитики данных.

Возможность безопасной аналитики с полностью управляемой инфраструктурой для BigQuery Omni обеспечивает гибридная и многооблачная прикладная платформа Google Anthos. «Она позволяет нам создавать, развёртывать и контролировать движок запросов BigQuery (Dremel) на нескольких облаках», — заявил Саха.

Благодаря разделению вычислений и хранения, BigQuery может предоставить масштабируемое хранилище для размещения в Google Cloud или в других публичных облачных службах, а затем устойчиво и без сохранения состояния (stateless) выполнять запросы SQL к данным в таком хранилище.


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