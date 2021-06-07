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Google перенесет YouTube в свой облачный сервис

7 июня 2021 г., 11:05
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По словам главы облачного сервиса Google, компания начала перемещать свой  видеосервис YouTube из внутренней инфраструктуры центра обработки данных в облачный сервис Google Cloud.

Как отмечают наблюдатели, это показывает то, что Google стремится расширить свою долю на растущем рынке облачных вычислений и меньше полагаться на рекламу,.

Ранее Google Cloud Platform сосуществовал отдельно, рядом с другими ЦОД под сервисы Google.

«Частью развития облака является то, что наши собственные сервисы используют его все больше и больше, и они так и есть», - заявил CNBC в прошлом месяце Томас Куриан, генеральный директор Google Cloud.

Это изменение приведет к тому, что Google будет больше соответствовать своим основным конкурентам - Amazon и Microsoft.

В 2019 году Amazon заявила, что ее потребительский бизнес отказался от последней используемой базы данных Oracle в пользу решений из Amazon Web Services. Microsoft стремится сделать свою социальную сеть LinkedIn и видеоигры, в часности Minecraft, работающими из общедоступного облака Azure.

По словам Куриана, пакет приложений для повышения производительности Google Workspace, ранее известный как G Suite, приложение для навигации Waze и исследовательская группа по искусственному интеллекту DeepMind, используют облачную инфраструктуру Google.

Решение Google использовать ресурсы общедоступного облака для YouTube и других потребительских сервисов может повлиять на потенциальных заказчиков Google Cloud Platform. Это пример демонстрирующий, что облако компании достаточно хорошо подэодит и для критически важных рабочих нагрузок компании.

Со временем это может увеличить доходы Google от облачных вычислений. В первом квартале почти 58% выручки материнской компании Google Alphabet приходилось на категории Google Search и Other, которые включают рекламу, отображаемую в поисковой системе Google, Gmail, Google Maps и других онлайн-направлениях, которыми она управляет. Облачный бизнес Google, включающий общедоступное облако и Google Workspace, принес лишь 7% дохода, но рос быстрее.

Облачное подразделение сузило операционную маржу Alphabet с миллиардами ежегодных убытков в течение как минимум трех лет, но крупнейший поставщик облачной инфраструктуры по объему выручки, Amazon Web Services, стал ключевым источником прибыли.

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