Google перенесет YouTube в свой облачный сервис

7 июня 2021 г., 11:05

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По словам главы облачного сервиса Google, компания начала перемещать свой видеосервис YouTube из внутренней инфраструктуры центра обработки данных в облачный сервис Google Cloud.



Как отмечают наблюдатели, это показывает то, что Google стремится расширить свою долю на растущем рынке облачных вычислений и меньше полагаться на рекламу,.



Ранее Google Cloud Platform сосуществовал отдельно, рядом с другими ЦОД под сервисы Google.



«Частью развития облака является то, что наши собственные сервисы используют его все больше и больше, и они так и есть», - заявил CNBC в прошлом месяце Томас Куриан, генеральный директор Google Cloud.



Это изменение приведет к тому, что Google будет больше соответствовать своим основным конкурентам - Amazon и Microsoft.



В 2019 году Amazon заявила, что ее потребительский бизнес отказался от последней используемой базы данных Oracle в пользу решений из Amazon Web Services. Microsoft стремится сделать свою социальную сеть LinkedIn и видеоигры, в часности Minecraft, работающими из общедоступного облака Azure.



По словам Куриана, пакет приложений для повышения производительности Google Workspace, ранее известный как G Suite, приложение для навигации Waze и исследовательская группа по искусственному интеллекту DeepMind, используют облачную инфраструктуру Google.



Решение Google использовать ресурсы общедоступного облака для YouTube и других потребительских сервисов может повлиять на потенциальных заказчиков Google Cloud Platform. Это пример демонстрирующий, что облако компании достаточно хорошо подэодит и для критически важных рабочих нагрузок компании.



Со временем это может увеличить доходы Google от облачных вычислений. В первом квартале почти 58% выручки материнской компании Google Alphabet приходилось на категории Google Search и Other, которые включают рекламу, отображаемую в поисковой системе Google, Gmail, Google Maps и других онлайн-направлениях, которыми она управляет. Облачный бизнес Google, включающий общедоступное облако и Google Workspace, принес лишь 7% дохода, но рос быстрее.



Облачное подразделение сузило операционную маржу Alphabet с миллиардами ежегодных убытков в течение как минимум трех лет, но крупнейший поставщик облачной инфраструктуры по объему выручки, Amazon Web Services, стал ключевым источником прибыли.

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